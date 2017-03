Cuitláhuac García, de contender por Veracruz a alejarse de los reflectores

En entrevista con Javier Risco en La Nota Dura, el actual legislador federal por Morena Cuitláhuac García dijo que ha concentrado su tiempo en su trabajo como diputado y en acciones organizativas relacionadas con el partido que representa en Veracruz.



“No quiero ser un protagonista que constantemente está en los medios”, dijo el político veracruzano, “hay que dedicar tiempo al trabajo organizativo, también fui elegido como diputado federal y tengo que dedicar ese tiempo ahí”.



Al respecto, Risco comentó que con el 26.4 por ciento de los votos logrados por García en la elección se convirtió en un fenómeno político del cual se esperaría que fuera más crítico hacia el gobierno de Miguel Ángel Yunes.



“Los medios ya no me atienden como antes”, mencionó, “de Yunes ha sido un gobierno que se ha dedicado más a la tarea de simular y no ha anunciado ninguna medida que vaya al fondo del problema del estado”.





Sobre los descubrimientos de fosas clandestinas, a las cuales se suma la localización de 8 nuevos sitios con cerca de 47 cráneos en Alvarado, Veracruz, García dijo que el problema de los análisis de los restos no tiene que ver con falta de dinero, sino de voluntad política.



“No puedo concebir cómo es posible que no pueda atender el problema del análisis de los cadáveres que están saliendo en las fosas.



“Miguel Ángel lo va a guardar para sus campañas, es lo que más le interesa ahorita a él. Viene una elección de presidentes municipales y eso es lo que más le interesa a él, quiere dinero para su hijo (Fernando Yunes Márquez), que va de candidato en Boca del Río”, aseguró García.