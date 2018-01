Cuevas, incongruente y oportunista: legisladores del PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores del PAN minimizaron la renuncia de la senadora Gabriela Cuevas y criticaron su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, a quien siempre combatió.



El diputado federal Jorge Triana y el senador Jorge Luis Preciado coincidieron en que la salida de Cuevas, solo afecta en imagen pero no en votos y en cuanto al dirigente de Morena, no preocupa que se vayan con él pues habrá “oportunistas”, pero a AMLO ya se le están acabando los cargos.



“Resentimos la salida de Gabriela Cuevas y de cualquier panista que se vaya, más aún si se va a las filas de Morena, pero Gaby no cuenta con una base de apoyo ni territorial ni vecinal, no es una persona que mueva masas, no es una merma importante en cuanto a capital político se refiere”, consideró Triana.



Dijo que lo que busca es una diputación para mantener el cargo internacional que hoy ocupa, - es presidenta de la Unión Interparlamentaria-, por lo que “lo que muestra con su salida es una incongruencia muy grave.



Además, agregó, Cuevas afirma que el PAN ya perdió principios y hay descomposición, "y empezó cuando ella fue senadora plurinominal"; y segundo porque si había una opositora férrea al gobierno de la Ciudad de México cuando era encabezado por López Obrador, "era Gabriela Cuevas”.



Recordó que ella no solamente pagó voluntariamente la fianza de López Obrador para que no pisara la cárcel y le rompió su estrategia política de defensa, sino que fue la que presentó denuncias penales contra René Bejarano.



Y no solo eso, dijo, en algún evento, en la colonia Roma, se encontró con una brigada de Andrés Manuel y fue agredida físicamente.



En tanto, el senador Jorge Luis Preciado agregó que la renuncia de Cuevas no daña ni preocupa al PAN pues “ella está buscando trabajo más que seguir una posición ideológica real”.



Indicó que su salida es normal en estos tiempos electorales “cuando al cuarto para las doce de que se definan las candidaturas y no ver garantizadas sus aspiraciones, buscó donde sí y seguramente en Morena ya se lo ofrecieron”.



Comentó también que no preocupa que se vaya con López Obrador pues “Andrés Manuel no puede presumir que todos se quieren ir con él cuando muchos liderazgos que anteriormente lo apoyaban ahora están apoyando a la coalición Por México al Frente”.