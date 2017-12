'Cuau' se ampara para evitar ser destituido

CUERNAVACA.- El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, promovió un amparo para evitar ser destituido, ante la sentencia que el Tribunal de Justicia Administrativa dictó por el adeudo de 27 millones de pesos a la empresa que brinda el servicio de recolección de basura.



Con este proceso de destitución, Blanco Bravo quedaría inhabilitado de ocupar un cargo público hasta por seis años, situación que le impide postularse como candidato de la coalición Morena, PES-PT.



La sentencia se desprende de la carpeta de investigación TJA/3AS/212/2016 y está fechada el 15 de diciembre, pero no se ha podido notificar debido a que el personal del ayuntamiento está de vacaciones.



Por ello, la defensa de la comuna promovió el amparo, argumentando que no cuentan con los recursos suficientes para liquidar el adeudo, dijo José de Jesús Guízar Nájera, secretario de Asuntos Jurídicos.



El adeudo vienen desde la administración de Manuel Martínez Garrigós, sin que los demás alcaldes lo atendieran.



No es la primera vez que Blanco Bravo está al borde de la destitución.

En febrero de 2016 hubo un conflicto por el adeudo de 80 millones de pesos con la empresa recolectora de basura SIREC.



El miércoles, desde primeras horas, trabajadores de la empresa recolectora Transmocasa S.A. de C.V. bloquearon la avenida Morelos en protesta por el incumplimiento del pago de sus salarios, pues la empresa aún no recibe el pago de 73 millones de pesos.



Luego de irrumpir en la sesión del cabildo y de corretear al alcalde, se consiguió un acuerdo con los trabajadores de limpieza y levantaron el bloqueo.