Estas son las estrategias de seguridad de los presidenciables

Las voceras de los candidatos presidenciales de México dieron a conocer este lunes las propuestas de los políticos en materia de seguridad, uno de los principales problemas que aquejan a México.

José Antonio Meade Kuribreña, el candidato de la coalición 'Todos por México', no combatirá la inseguridad teniendo diálogo con los criminales.

“La seguridad es uno de los temas más importantes y que Meade ha puesto como uno de los siete compromisos frente a la nación, no vamos a combatir la inseguridad sacando a los criminales de la calle, teniendo diálogo con los criminales", indicó en el programa La Nota Dura Vanessa Rubio coordinadora de la oficina del candidato José Antonio Meade.

Señaló que Meade Kuribreña tiene una propuesta robusta que incluye reconstruir el tejido social, tener colonias con alumbrados, ofrecer actividades recreativas para los jóvenes, así como educación cívica, combatir la violencia doméstica y contra las mujeres.

“Reiteramos que en delitos graves como el secuestro y las violaciones, la extorsión, sean tipificados y castigados de similar manera que si se comete en Colima o en Yucatán”, añadió en el programa dirigido por Javier Risco.

Mientras que Mariana Gómez del Campo, vocera de Ricardo Anaya, indicó que el tema de la inseguridad es la primera petición de los mexicanos, y contempla aspectos como las balaceras y la facilidad con la que las drogas llegan a los jóvenes.

“Uno de los pilares más importantes de la estrategia que ya presentó Ricardo Anaya (candidato de la coalición 'Por México al Frente') es la pacificación del país, una política de seguridad completamente distinta a la que se ha estado dando en los últimos años”, indicó Gómez del Campo durante el programa en el que debaten las diferentes representantes de los candidatos presidenciales.

Indicó que lo primero es apostarle al Estado de derecho, tener una política de seguridad mucho más humana ante la muerte de civiles, así como un Sistema Nacional de Seguridad Pública que, con un consejo ciudadano, separe a la seguridad pública de la Secretaría de Gobernación.

“Tenemos el caso de Ayotzinapa en el que la PGR, la Secretaría de Gobernación metieron la mano y hoy no se tiene certeza de lo que ocurrió. Ya no podemos seguir dando palos de ciego en este tema tan sensible, hay que combatir las desapariciones, necesitamos más inteligencia”, señaló.

Mientras que Irma Eréndira Sandoval señaló que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, contempla amnistía con criminales como ha ocurrido en el pasado.

“Es algo que la exministra Olga Sánchez Cordero ha explicado, ya hubo ejercicios históricos de amnistía”, indicó.

Añadió que AMLO está en contra de la ley de seguridad interior porque es violatoria de derechos y busca hacer un esfuerzo legal para frenar las desapariciones forzadas.

Fernanda Caso, vocera de la campaña de Margarita Zavala, indicó que la candidata independiente busca escuchar y ponerse del lado de los ciudadanos, quienes tienen miedo de salir a la calle o de que sus familiares sean víctimas de delitos.

"Margarita propone la profesionalización de la policía y voltear a ver a las víctimas y a los jóvenes para que puedan tener una mejor vida fuera del crimen organizado.