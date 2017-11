CTM pide castigo para exgobernadores priistas corruptos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) exigió que se castigue a todos los exgobernadores priistas que incurrieron en algún delito, y reconoció que sus faltas afectaron electoralmente al tricolor.



El dirigente cetemista, Carlos Aceves del Olmo, aseveró que en el sector laboral del PRI “estamos muy molestos” porque las faltas de quienes ostentaron dichos cargos bajo las siglas del partido fueron parte de las derrotas electorales del año pasado.



Afirmó que si Manlio Fabio Beltrones, quien era dirigente nacional del PRI en los comicios de 2016, no se hubiera enfrentado a un escenario en el que algunos exgobernadores le impusieron candidatos “que traían cola”, hubiera ganado los comicios locales que le tocaron.



En conferencia de prensa, el líder del sector laboral priista reconoció que varios de esos exgobernadores “eran amigos nuestros y nos duelen”, pero señaló que ante sus acciones, “el que la hace, la paga”.

Al referirse a los comicios presidenciales de 2018, Aceves del Olmo admitió que la perspectiva es de un proceso electoral difícil, pero aseguró que los priistas no están muertos ni derrotados.



Afirmó que “las estrellas se están acomodando”, sobre todo ante las debilidades de los rivales electorales del tricolor, como Andrés Manuel López Obrador y el Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.



El líder cetemista comentó que aunque el político tabasqueño encabeza las encuestas, eso no le garantiza el triunfo: “El hecho de que vaya arriba el señor de los milagros, desde 2006 también estaba así, parece que busca romper el récord de a ver cuántas veces pierde”.



En tanto, sobre la alianza PAN-PRD expresó: “El Frente Amplio es como si en una granja pusiéramos un guajolote y un pato, no van a poner huevos”.



Aceves del Olmo reconoció que el hecho de que el PRI haya eliminado los candados internos para abrir la posibilidad de la candidatura presidencial es un asunto “delicado” entre la militancia, pero ahora que ya está aprobado, “estamos preparados”, pues reconoció que de cara a 2018 los partidos no pueden quedarse inamovibles.