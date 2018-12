Critican negativa de Morena a exhortar reducir cuotas en Autopista del Sol

CHILPANCINGO.- “Con eso le están pagando a Acapulco que les hizo ganar la presidencia municipal, las siete diputaciones locales y las dos federales”, dijo el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, en torno a la negativa de la bancada de Morena en el Congreso Local para aprobar el exhorto al gobierno federal para reducir al 50 por ciento las cuotas de la Autopista del Sol.

La mayoría del grupo parlamentario de Morena rechazó este martes el punto de acuerdo en el que el diputado priísta Jorge Salgado Parra exhorta al gobierno federal autorice la reducción del 50 por ciento del costo de peajes en la autopista del Sol, como medida de impulso al estado de Guerrero en materia turística y favorecer la economía de los turistas que transitan esa carretera.

La propuesta, dijo el legislador, pretendía que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incentive el incremento de turistas a la entidad, generando con ello la mejora de ingresos de los prestadores y empresas de servicios turísticos, por lo que solicitaba a los integrantes de la LXII Legislatura local su aprobación para este llamado.

El diputado priísta lamentó la indiferencia de sus compañeros de Morena a este exhorto al gobierno federal, que no haría otra cosa más que beneficiar a los guerrerenses que viven de la actividad turística, así como a las miles de familias del centro del país que privilegian a Guerrero como su destino preferido, más aún en la presente temporada vacacional decembrina.

Al respecto, Bernardo Ortega también consideró que no hay coherencia entre lo que dicen los legisladores de Morena y sus acciones, “ellos no actúan de manera consecuente”, dijo el perredista, quien expresó que la propuesta no tenía tintes políticos, y lamentó que al parecer así será el actuar de la bancada de ese partido, y que no van a aprobar las propuestas que no sean de su partido, lo que podría generar una parálisis en el poder legislativo.

Mencionó que “ellos -los legisladores de Morena- actúan meramente por consigna y no pensando en la sociedad, sino más bien dicho, llevando siempre la contraria, y el pueblo poco a poco se va a ir dando cuenta cómo actúan”.

También expresó que no se trata de “jugar a las vencidas” y criticó la poca madurez y oficio político que hasta ahora han demostrado los legisladores morenistas, “y no se trata de eso, sino de darle viabilidad al estado de Guerrero, darle gobernabilidad y atender los asuntos que le competen al poder legislativo”.

Por su parte, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Eunice Monzón García, explicó que la propuesta de exhorto no se aprobó como de urgente y obvia resolución, sino que se turnó a comisiones, y que posteriormente, una vez dictaminado, se discutirá en el pleno, “donde esperamos que sea aprobado por todos los integrante, ya que es un asunto que trae beneficios a la economía local y a quienes nos visitan”.

La legisladora consideró que la misma sensibilidad del gobierno federal saliente la tendrá el actual de Andrés Manuel López Obrador, y recordó que desde que los fenómenos de Ingrid y Manuel causaron serios daños a Guerrero, se redujo el costo de la Autopista del Sol para que más turistas arribaran al puerto de Acapulco con el atractivo de descuentos en el peaje.

Contrario a la conducta de la mayoría de los diputados por Morena en esa propuesta, el legislador Servando de Jesús Salgado Guzmán votó a favor del exhorto, “porque se me hizo muy acertada la propuesta, porque la Autopista del Sol es la más cara del país y no podemos permitir ese tipo de situaciones”.

Agregó que “donde haya una propuesta para ayudar al pueblo la voy a apoyar, voy a levantar la mano; y cuando haya una propuesta que perjudique al pueblo voy a estar en contra y lo voy a decir también”.

Finalmente declaró que no tiene “tapujos” par aprobar propuestas aunque no sean de la bancada a la que pertenece, “y votare a favor siempre y cuando sea en pro del pueblo”.