Critica exrector de la Universidad de Morelos construcción de estadio

MORELOS.- Alejandro Vera Jiménez exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) lamentó la decisión del gobernador Graco Ramírez de preferir construir el estadio de fútbol Agustín “Coruco Díaz”, cuya inversión fue de alrededor de 800 millones de pesos, en lugar de un hospital universitario y un centro de convenciones.

Lo anterior tras sostener una plática en la que fue invitado por líderes de las diferentes cámaras empresariales en Morelos, en donde le manifestaron la urgente necesidad de reactivar la economía y el turismo en la entidad.

“Así fue lamentablemente, yo recuerdo haberle comentado con el gobernador (Graco Ramírez) recordé que al menos el tema del hospital era una promesa que él había hecho a los universitarios durante su campaña y me respondió que él podía hacerlo cuando quisiera o cuándo lo decidiera y pues ya vemos que no lo hizo, decidió hacer el estadio de fútbol que es un monumento inútil”, añadió.

El estadio Agustín “Coruco Díaz” no ha detonado la economía de Zacatepec ni de la zona sur de Morelos, agregó Alejandro Vera, aunado a que incluso a los propios comerciantes de la región no se les permite ingresar al inmueble a vender sus productos. Lo anterior aunque el gobierno de Morelos estableció que el beneficio de esta obra sería para más de 6 mil habitantes.

El sitio no cuenta con estacionamiento, no generó bienestar entre los habitantes de los alrededores, al contrario, generan un gran caso, dijo. Insistió en que el estadio Coruco, no representa nada, pues hoy lo maneja un particular. Mencionó que el equipo de Los Cañeros de Zacatepec, no han logrado escalar para convertirse en equipo de primera división, como lo prometió el perredista antes de ser gobernador.

Morelos es rico en centros de investigación y el turismo de conocimiento. Por ello, desde la máxima casa de estudios se le propuso al gobernador perredista la edificación del nosocomio de la UAEM para atraer a investigadores y especialistas que permitiera el aumento y la diversificación del turismo, aunado al cultural, de descanso y de bodas.

“Nosotros planteamos la necesidad de diversificar el turismo, no sólo de las vocaciones histórico, culturales de nuestro estado, sino también en otros ámbitos como el conocimiento; atraer especialistas e interactuar para responder a los principales problemas de salud que tiene la entidad”, señaló Vera Jiménez.

Una de las principales preocupaciones de los empresarios que externaron a Vera Jiménez es que, en los anteriores periodos de Semana Santa, en Morelos se vivió una época de oro. Incluso las discotecas abrían los 15 días de vacaciones y estas se llenaban. En la actualidad, Morelos ha perdido terreno ante destinos turísticos como el de San Miguel Allende, Puebla e Hidalgo. Éste último rebasó al estado en el sector de parques acuáticos, abundó el presidente de la Asociación de Discotecas y Centros Nocturnos en el Estado (ADICE), Andrés Remis Martínez.

Por ello, Vera Jiménez insistió en que se deben explorar otros segmentos del turismo para devolver a Morelos esa vocación.