Crecimiento poblacional en México, detonante de la delincuencia: UNAM

Para 2019 México desplazaría a Japón del décimo lugar en habitantes. De seguir creciendo como hasta ahora, nuestro país alcanzará a Rusia en 2030, con alrededor de 137 millones de personas. “Esto intensificará las carencias de grandes grupos de mexicanos”, alertó Armando García de León, del Instituto de Geografía de la UNAM.

“El incremento demográfico está lejos de dar muestras de detenerse. Cada año nacen cerca de millón y medio de nuevos mexicanos. En 2018 sumamos 125 millones, y a este ritmo para 2050 habrá 250 millones”, dijo el experto en conferencia.

Lo que está pasando en México -dijo- es que ya hay demasiada gente. "Me atrevo a pensar que el crecimiento demográfico es un problema todavía mayor que el de la delincuencia, incluyendo a la delincuencia organizada; más bien es consecuencia de un alto número de personas que no tienen y no ven un futuro claro”, afirmó.

Lo grave –aseguró- es la curva que presenta el crecimiento. “Diversos especialistas se asombraron porque suponían que esta curva iba para abajo, y hemos demostrado que no sólo se mantuvo sino que tiende a seguir creciendo”.

¿Qué hacer?

Ante el acelerado aumento poblacional del país, el experto recomendó la creación de un programa nacional de racionalización del crecimiento demográfico. “Sería un primer paso para lograr un ordenamiento acorde con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes”, sugirió.

Sugirió también planificar el desarrollo fomentando un control inmediato de ese crecimiento, aprovechando las capacidades económicas por regiones e impulsando al campo nacional.

Resaltó que mientras Japón y Rusia han logrado detener su rápido crecimiento poblacional, México supera el uno por ciento anual por la ausencia de controles sustanciales.

México crece, pero más en unos estados que en otros

El ritmo del aumento poblacional es diferente en las 32 entidades. Ocho estados concentran el 53 por ciento del incremento anual.

“Entidades como el Estado de México, Chiapas y Nuevo León presentan un alto número de residentes y un crecimiento poblacional elevado. En contraste, Coahuila, Durango y Sinaloa combinan bajo número de habitantes y crecimiento demográfico moderado”, explicó el especialista.

Las regiones del centro del país concentran alrededor del 50 por ciento de la población nacional; mientras que en las del norte y sur-sureste viven el 27 y 23 por ciento, respectivamente.

Otra problemática radica en la dispersión de los habitantes. En 2010 se reportaron más de 182 mil localidades con menos de mil habitantes, situación que dificulta su acceso a servicios básicos y otros más sofisticados. “Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca concentraron cerca de la mitad de esas pequeñas comunidades”, concluyó el universitario.