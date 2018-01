Corral tendió una cortina de humo electoral para ayudar a Anaya: Nuño

CIUDAD DE MÉXICO.- Aurelio Nuño, coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade, acusó que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, tendió una cortina de humo electoral para desviar la atención de la crisis de violencia que vive la entidad y tratar de ayudar a la precampaña del panista Ricardo Anaya.



Reprochó que con sus declaraciones, el mandatario chihuahuense ponga en marcha una estrategia que tiene objetivos electorales, pero que puede tener consecuencias “terribles y perversas”.



Corral Jurado acusó el lunes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no entregar recursos a Chuhuahua, luego de las acusaciones de peculado en contra de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI.



“Es simple y sencillamente una cortina de humo política, la campaña del jefe de Corral, que es Ricardo Anaya, no prende, no se ve por ningún lado y parecería más una cortina de humo electoral”, expresó Nuño.



En un comunicado, el coordinador de la campaña del PRI a la Presidencia de la República criticó que el gobernador opte por descuidar su labor como servidor público, pese a la ola de violencia que padece Chihuahua, y prefiera dedicarse a hacer política desde la Ciudad de México.



“Por un lado estamos viendo una violencia desbordada en Chihuahua, nada más basta ver los periódicos, la cantidad, desafortunadamente, de asesinatos que están sucediendo en Chihuahua y cómo han subido desde que Javier Corral llegó al gobierno. Y mientras esto sucede, Corral está básicamente trabajando en la Ciudad de México, haciendo política, no trabajando y cuidando su estado”, aseveró.



Por otra parte, Nuño reiteró que son “monstruosas” las acciones de tortura que, en la práctica, la administración de Corral lleva a cabo contra Alejandro Gutiérrez, a fin de incidir y tratar de obtener simpatía a favor de “su jefe Ricardo Anaya”.



Si Corral quiere apoyar la campaña de Anaya, que pida licencia: PRI Chihuahua



El PRI de Chihuahua aseveró que si el gobernador Javier Corral Jurado quiere dedicarse a las tareas político-partidistas para apoyar la campaña presidencial de Ricardo Anaya, debe solicitar licencia a su cargo.



Así lo manifestó el dirigente estatal del tricolor, Omar Bazán, quien señaló que Chihuahua requiere un líder que resuelva los grandes problemas de la entidad, no quien prefiera dedicarse a actividades político-electorales.



Consideró que, además, es muy lamentable que quien se desempeña como gobernador del estado más grande del país en cuanto a extensión territorial, prefiera ser vocero del precandidato presidencial del PAN.



Por ello, insistió: “Si Javier Corral sigue obsesionado también en la política partidista, mejor que pida licencia y trabaje de lleno en la campaña de Ricardo Anaya”.