Contratos del NAIM se respetarán... aunque se construya en otro lado: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que se harán efectivos los contratos que ya se tienen para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)… aunque la obra se realice en otro lugar.

En conferencia de prensa en Cancún, después de reunirse con el gobernador de Quintana Roo, López Obrador reiteró que la consulta se hará a partir del próximo 25 de octubre, y pidió no tenerle miedo a la gente.

“Está garantizado que se va a respetar el voto de los ciudadanos, claro que los mapaches de antes -porque eso ya no existe- están pensando que todo va a ser una simulación. Pues no, se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. En la democracia, el pueblo manda, el pueblo decide, no importa si hay de por medio gente con intereses creados: aquí vamos a hace rol que más le conviene al pueblo de México”, señaló el presidente electo.

Agregó que no se le debe tener miedo a la decisión porque las inversiones se van a respetar.

“Los ciudadanos van a decir: ‘quiero que se hagan las dos pistas en Santa Lucía o quiero que se continúe con la construcción del NAIM en Texcoco’. Esta decisión es una consulta vinculatoria, esa decisión vamos a tomar.

"No hay nada que temer, porque las inversiones que hay en bonos que están en el mercado o los contratos de la empresas que están trabajando en Texcoco -en el caso que la gente decidiera por construir dos pistas en Santa Lucía- el gobierno de la República garantiza estas versiones y el cumplimiento de estos contratos. ¿Qué se haría? En vez de hacer la obra que está contratada en un sitio se va hacer el mismo volumen de obra en otra parte, pero no va a haber ninguna arbitrariedad. Se va a garantizar la inversión, se van a hacer efectivos los contratos”, finalizó.