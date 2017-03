Continúa negociación entre Semovi y transportistas para definir aumento a tarifas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Movilidad (Semovi) y el sector de transporte de pasajeros en la capital aún no llegan a un acuerdo para incrementar las tarifas.



El titular de la Semovi, Héctor Serrano Cortés, aseguró las negociaciones continúan, pero “no existe una fecha definida para elevar las tarifas al transporte concesionario que demanda un incremento del 60 por ciento”.



En el marco de las negociaciones, fue descartada la solicitud de subsidios, pues de acuerdo con Serrano, la administración capitalina no cuenta con recursos y los transportistas no aceptaron la propuesta del Gobierno de la Ciudad sobre la reducción de las tasas impositivas.



Durante su última reunión, los transportistas insistieron en un incremento del 60 por ciento al monto de las tarifas lo que les permitirá solventarlos gastos de operación de sus unidades.

La propuesta fue rechazada por Serrano Cortés y consideró que se debe encontrar un punto de equilibrio que permita impactar lo menos posible a los usuarios del transporte público.



El Grupo Movilidad de Vanguardia (Mova), integrado por medio centenar de organizaciones de transporte concesionado, insisten en que además del incremento a las tarifas, se contemple el regreso del bono de chatarrización para apoyar el financiamiento de la renovación del parque vehicular, la creación de sociedades mercantiles, la profesionalización de los operadores y fortalecer la regulación del servicio, como lo contempla la Ley de Movilidad del Distrito Federal.



Recordaron que 70 por ciento de la población en la capital del país realiza sus traslados en unidades de pasajeros, microbuses o autobuses, los cuales en su mayoría ya rebasaron hasta tres veces su vida útil y no garantizan la seguridad de quien los usa, además de que carecen de tecnologías de control de emisiones contaminantes, otra razón más para realizar el esfuerzo por modernizar el parque vehicular, pues sería favorable para el mejoramiento de la calidad del aire.



Jesús Padilla Zenteno, presidente de Mova y de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), dijo que es necesario implementar cambios estructurales e institucionales, por lo que el gobierno deberá impulsar acuerdos con el gobierno federal para la realización de estudios para el financiamiento e, incluso, permitir la intervención de la iniciativa privada a través de las empresas armadoras y distribuidoras de autobuses, quienes pueden recibir unidades a cuenta para ser chatarrizadas.