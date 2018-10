Consulta sobre NAIM no está contemplada en la ley: Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseveró que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no tiene sustento legal.

Aseveró que la autoridad electoral no tiene que pronunciarse sobre un ejercicio que se llevará a cabo más allá de que esté o no contemplado en la legislación.

“Como presidente del INE no me voy a pronunciar respecto de ningún mecanismo que no esté contemplado en la ley y que corresponde a este Instituto, lo demás son ejercicios sobre los que no expreso ningún tipo de opinión”, declaró.

Entrevistado después del evento conmemorativo por el 65 aniversario del voto de las mujeres en México “2018: Año del logro de la paridad legislativa”, confió que los organizadores de la consulta cumplan con lo establecido en la legislación sobre la protección de datos personales, dado que consideran pedir la credencial de elector a quienes participen.

“Supongo que quien está organizando esto está contemplando todo lo que está previsto en la protección de datos personales”, comentó.

Córdova remarcó que el INE no puede actuar más allá de las bases legales a las que está obligado, por lo que no intervendrá en el tema de la consulta sobre el NAIM.

Subrayó que, de cara a su realización –se llevará a cabo del 25 al 29 de octubre–, la autoridad electoral no ha tenido ningún tipo de contacto formal ni informal con los organizadores.

Cuestionado sobre la queja del PRD para que el INE intervenga, el consejero presidente señaló que se revisará su procedencia, pero recordó que independientemente el Instituto tiene competencia para conocer todo lo que hagan los partidos, como podría ser el financiamiento de consultas.