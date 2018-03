Construcción del muro no es un gesto amistoso: Peña Nieto

La construcción del muro, en la frontera de Estados Unidos con México, no es un gesto amistoso, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, en una entrevista por escrito con el diario chileno El Mercurio, el mandatario mexicano consideró que su construcción se trata de un tema de política interior en el que el pueblo y el gobierno estadounidenses habrán de tomar una decisión soberana.

En el marco de su visita a Chile para asistir a la ceremonia de investidura presidencial de Sebastián Piñera, aseveró que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha traído grandes beneficios tanto a Canadá y México, como a Estados Unidos.

No obstante, consideró, como todo instrumento comercial, debe modernizarse para funcionar mejor y dar mayores resultados.

“No hay temas ni contenidos del tratado que no estén en la mesa de negociación. Al contrario, hemos propuesto incorporar nuevas disciplinas a fin de adaptarnos al comercio del siglo XXI. Es el caso de la facilitación comercial, el comercio electrónico y la mejora regulatoria.”

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró, en un discurso electoral a votantes de Pensilvania, que México pagará por un muro fronterizo del que está seguro al 100 por 100 que se construirá.

Además, en su mensaje, contó cómo ocurrió la conversación telefónica del 20 de febrero con el presidente mexicano.

“(Peña Nieto) me dijo que tenía que hacer una declaración diciendo que México no tendría que pagar por el muro”, a lo que el mandatario estadunidense contestó: “¿Estás loco? No haré tal declaración.”