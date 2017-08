Constitución de la CDMX 'libra' invalidez total

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no hubo vicios legislativos de la Asamblea Constituyente en el proceso que dio vida a la Constitución de la Ciudad de México



Con ello, se diluyó la posibilidad de una invalidez total a la Carta Magna local como lo plantearon algunos ministros a partir de la impugnación que hizo la Procuraduría General de la República (PGR).



La dependencia federal enumeró tres puntos que a su consideraron generaron vicios legislativos, entre ellos la falta de una consulta a la población indígena y discapacitados para integrar sus necesidades en el texto constitucional.



Asimismo, la PGR estimó que no hubo una armonización adecuada de la Constitución de la Ciudad de México con el resto de las leyes federales, entre ellas la propia Constitución de la República.

Este martes, el ministro ponente Javier Laynez presentó un proyecto modificado, en el que detalló los argumentos de su propuesta de que en los tres casos no se violó la Constitución federal.



Durante la sesión del lunes, hubo una votación preliminar sobre los dos primeros temas. Por unanimidad de 11 votos se dijo que si hubo consulta a la comunidad indígena; y seis de los 11 ministros advirtieron que también hubo consulta a personas con discapacidad.



En la sesión de este martes, los ministros ratificaron el sentido de esa votación, aunque en relación al tema de la consulta a las personas con discapacidad la votación final fue de ocho votos a favor y tres en contra.



Quienes votaron en contra fueron los ministros Alfredo Gutiérrez, José Ramón Cossío y Arturo Zaldívar, quienes advirtieron una falta de rigor en la aplicación de la Constitución en estos casos específicos.



El ministro Cossío dijo que la Constitución de la Ciudad de México si tiene un vicio legislativo, porque no se hizo una consulta en forma, ni se convocó a los grupos específicos, y por el contrario los grupos tuvieron que acercarse al Constituyente.



Alfredo Gutiérrez, consideró que si bien, hubo una “intensión” de tomar en cuenta a las personas con discapacidad, la consulta no se llevó a cabo.



“Los fines no pueden justificar los medios, la Constitución por excelencia son los medios que ocupa la autoridad. El medio es claro, una consulta, y no se dio la consulta y por eso el procedimiento legislativo está viciado”, dijo.



Arturo Zaldívar, advirtió que no basta con el contacto informal con las organizaciones, sino que por el contrario se requiere el rigor técnico y formalidad prevista en la ley, como una acción pública, abierta y con forme a reglas y plazos de ley.



La mayoría de los ministros estimaron que si se cumplió con la formalidad.



El ministro Alberto Pérez Dayán fue más allá y dijo que no concebía echar abajo toda la Constitución por este tema.



Tras enumerar una serie de redes y organizaciones que fueron escuchadas por el Constituyente, dijo que esto se demuestra que “la consulta fue hecha y fue bien hecha”. E insistió: “No puedo entender como anular la totalidad de la normal con estos datos evidentes, concluyentes y satisfactorios”.



La armonización de la Constitución de la Ciudad de México con la legislación federal fue un tema que no ameritó ni siquiera discusión y el planteamiento de la PGR fue declarado como infundado por unanimidad.



La sesión continúa. Los ministros discuten los artículos impugnados en la materia electoral, según se acordó en la sesión del lunes.