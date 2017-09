Consejeros del INE podrán sesionar a distancia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las modificaciones a su reglamento, lo que permitirá que los consejeros que la integran sesionen de manera remota, cuando así lo requieran.



En sesión de la Comisión, se avaló el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se reforma el Reglamento de Quejas y Denuncias, cuyos cambios consideran la inclusión de conceptos como violencia política de género, quejas frívolas y ajustes en materia de medidas cautelares.



En sesión privada, los consejeros José Roberto Ruiz, Adriana Favela y Claudia Zavala destacaron que los cambios que se reflejan en el Reglamento están relacionados con los problemas que enfrentaron en el último año como integrantes de la Comisión, lo que incluye las sesiones de forma presencial.



Ruiz, quien también presentó un informe sobre su gestión desde el 25 de junio de 2016 hasta la fecha, periodo en el que realizaron 102 sesiones, resaltó que en adelante se podrán aprovechar las nuevas tecnologías para facilitar el trabajo de una de las comisiones que registra mayor actividad.



“Si me preguntasen cuál era el gran objetivo de un reglamento de cara al proceso electoral, pondría en primer término la facilidad de integrar el quórum, yo creo que la vía remota, más aun con tanto uso de las tecnologías, no debiera concebirse como algo extravagante, extraordinario, de difícil realización, creo que al final del día es probable que llegue a ser lo ordinario”, comentó.



Los ajustes al reglamento consideraban incorporar el concepto de la tutela preventiva, sin embargo, la consejera Adriana Favela planteó que debía retirarse el tema, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya estableció que el INE no tiene facultades en la materia.



Por lo que se refiere a las quejas frívolas, la consejera Claudia Zavala consideró que se incluyera la procedencia o improcedencia de la frivolidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), que refiere a la información que sólo se fundamenta en notas periodísticas.