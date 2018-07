Congreso de Morelos extingue al FITUR y FIDECOM

CUERNAVACA.- Los diputados de la LIII legislatura, al cierre del actual periodo ordinario de sesiones, decidieron desaparecer el Fondo de Promoción Turística (FITUR) que pertenece a la Secretaría de Turismo y el Fomento a la Competitividad y el Empleo (FIDECOMP) de la Secretaría de Economía, a propuesta del gobernador Graco Ramírez.

Los legisladores reformaron el artículo 25 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como también derogaron el artículo 48 de la misma con el que desaparecen dichos fondos, situación que complicaría el presupuesto para la administración de Cuauhtémoc Blanco, gobernador electo.

El Consejo Coordinador Empresarial en Morelos convocó a sesión urgente para fijar postura ante la determinación del Ejecutivo como de la LIII legislatura

La organización empresarial dijo que la postura de la iniciativa privada será exigir al gobierno de Graco la permanencia de los fideicomisos, ya que están convencidos de que son importantes para el desarrollo económico. En tanto, dijo que esta decisión, que se tomó sin considerar al sector, afecta tanto a los empresarios como al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, pues tendrá que enfrentar pasivos y se dejaría de contar con un presupuesto para la promoción del Estado, cuyo principal motor de crecimiento es el turismo.

El Financiero intentó conseguir el dictamen en el Congreso del Estado ya que, al momento de la entrevista, el contenido del mismo no se conocía. Sin embargo, no se tuvo respuesta, mientras que a los diputados opositores de la propuesta no se les entregó dicho documento.

De igual modo, en febrero, El Financiero documentó, vía transparencia, la forma en que la secretaria de Turismo con licencia al 15 de julio, Mónica Reyes Fuchs, gastó recursos del FITUR en un viaje oficial a España, vino, cerveza, ropa interior y boletos de avión en clase premier.

Opaco, destino del FITUR y del FIDECOMP

Hace unos meses, los empresarios solicitaron al gobierno de Graco la información relacionada a la recaudación del impuesto al hospedaje de este año por el orden de los 18 millones de pesos, lo anterior debido a que se informó que el recurso no ingresó al fideicomiso, detalló Daniel Altafi Valladares, empresario.

“Aprobamos en meses anteriores distintos proyectos para la promoción turística del Estado (a través de FITUR) todo con la salvedad de la suficiencia presupuestal, pues sabíamos que se iba a tener, porque existió una buena recaudación del impuesto al hospedaje y entonces ahí están las pólizas de que se han enterado y, en teoría, se deben tener esos 18 millones de pesos para sacar adelante lo que reste de la administración”, explicó el empresario.

El FITUR se obtiene de la recaudación del impuesto al hospedaje que los empresarios del sector turístico aportan para la promoción y difusión de Morelos como destino atractivo para los turistas.

En tanto, el FIDECOMP se integra por el impuesto sobre la nómina que también aportan los empresarios y se encarga de apoyar proyectos o programas de inversión que contribuyan directamente a elevar la competitividad del Estado, así como a generar empleos bien remunerados y de calidad.

Según Altafi, en meses anteriores solicitaron a la Secretaría de Turismo, que dirige Mónica Reyes Fuchs, transparentar el total de la recaudación, pero no hubo respuesta.

“Ahorita dicen que no hay recurso y así se la van a querer llevar, entonces toda la reputación que se había ganado en el tema turístico a nivel nacional e internacional se va a perder para Morelos”, añadió el empresario.