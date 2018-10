Congreso de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las razones para adquirir 66 ipads Silver en el Congreso de la Ciudad de México era para ahorrar papel, sin embargo, este jueves las órdenes del día fueron repartidas en hojas impresas, denunció la legisladora de Morena, Guadalupe Aguilar Solache.

“Tardaron 20 días en ponerla (la tableta), porque nos las entregaron el día que nos tomaron la foto, pero ¿un mes de prueba? Perdón, a mí me gusta trabajar y si se hace un gasto está bien, estoy de acuerdo en que no se gaste papel, pero tenemos impreso el orden del día”, dijo.

El pasado martes las tabletas fueron instaladas, cada una con un costo promedio de siete mil pesos; este jueves se utilizaron por primera vez pero sólo para pasar lista pues no tiene cargadas ni las leyes ni la orden del día.

“La verdad es que hay mucha gente trabajando ahí (en Servicios Parlamentarios) y no pueden cargarle las leyes, ni siquiera pueden cargarle de qué se trata el punto. Se supone que aquí le tienes que puchar (sic) a la iniciativa y ver de qué se trata y no sale nada, y me da coraje porque tiene un mes que no puede funcionar”, comentó Aguilar Solache.

Señaló que las herramientas tecnológicas fueron entregadas hace más de 20 días, y se instalaron hace dos; sin embargo, no tienen configuradas las herramientas básicas para participar en la sesión ordinaria.

Al realizar su queja en el pleno, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Martín del Campo, aclaró que este jueves se realizaban las primeras pruebas para el completo funcionamiento de las iPads, no obstante, la diputada reclamó que se tuvieron más de 20 días para configurar y comprobar su funcionamiento.

Por lo anterior, llamó a los trabajadores de Servicios Parlamentarios a hacer sus labores; “tú cobras y cumple con tu trabajo”, dijo a los responsables del funcionamiento de las tabletas electrónicas.