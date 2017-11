Congreso de Edomex aprueba deuda de 2,800 mdp para reconstrucción 

TOLUCA.- Con 67 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Congreso del Estado de México aprobó la adquisición de un financiamiento por 2 mil 800 millones de pesos para atender los daños causados por el sismo del 19 de septiembre que afectó a 2 millones de mexiquenses.



Con este monto, la deuda pública mexiquense rebasaría los 40 mil millones de pesos, de acuerdo a estimaciones de algunos legisladores quienes, sin embargo, la apoyaron y advirtieron que no darían un cheque en blanco, pues harán un seguimiento.



Por ello y a propuesta del PAN, pusieron como condición que la Secretaría de Finanzas informe trimestralmente sobre la aplicación de los recursos que, se estima, estarán usándose en un plazo de dos meses.



Los diputados del PAN, PRI, PT, PVEM, Nueva Alianza, MC, casi la totalidad del PRD y la mitad de Morena avalaron la petición del Ejecutivo Estatal; algunos coincidieron que no hay instrumentos o herramientas financieras que en este momento ayuden a atender la emergencia en la que aún viven algunas zonas de la entidad, a menos que sea la contratación de deuda.



El costo total de la reconstrucción en la entidad es de 8 mil 500 millones de pesos, según la Secretaría de Finanzas; el legislador panista, Raymundo Guzmán, dijo que para los trabajos iniciales se dispuso de 5 mil 200 millones de pesos de aportaciones federales y estatales pero son insuficientes para atender 9 mil 683 viviendas dañadas, que significan recursos por 750 millones de pesos.



Asimismo, para 4 mil 909 escuelas dañadas se necesitan 5 mil 800 millones de pesos; para 346 clínicas otros 180 millones de pesos y para 56 vialidades 330 millones de pesos, lo que da un total de 8 mil 285 millones de pesos.



Indicó que lo que falta saldrá de reconducciones del ejercicio fiscal actual, del Fonden, participaciones federales y la nueva deuda avalada.



Javier Salinas, del PRD, pidió no autorizar más deuda a la entidad y propuso la utilización de 27 mil millones de pesos, producto de excedentes reportados en el Informe de Resultados de 2016 elaborado por el Auditor Superior de la entidad, recursos que son usados sin aprobación del Congreso mexiquense y no se sabe cómo ingresan o se gastan, lo que evidencia una falta de transparencia y de rendición de cuentas.



Dijo que de acuerdo al desglose que les fue presentado, mil 600 millones de pesos serán contratados con la banca de desarrollo –Banobras seguramente- , y se destinarán a acciones para atender a la población afectada por el temblor, y otros mil 200 millones de pesos serán contratados con la banca privada para inversión productiva en infraestructura, aunque advirtió que todo estaba “muy suelto” porque no había información con más detalle.



Cabe mencionar que de acuerdo a proyecciones y antes de esta iniciativa, la deuda pública estatal quedaría a finales de este año en 39 mil 492.5 millones de pesos, ya con contrataciones y amortizaciones, entre otros.