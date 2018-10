Congreso de CDMX releva a personal administrativo

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México se relevó a tres coordinadores administrativos y que laboraron por más de una década en el reciento que albergó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Se trata de Angelo Fernando Cerda Ponce, quien era coordinador de Servicios Parlamentarios, y será sustituido por Estela Carina Piceno Navarro; Guillermo Sánchez Torres, quien era Oficial Mayor, y su lugar lo ocupará Javier González Garza, y Pablo Trejo Pérez, que encabezaba la Tesorería General, fue relevado por Laura Ángeles Gómez.

Los últimos dos administrativos trabajaron 15 y 14 años en la extinta ALDF, por lo que el diputado del PAN, Federico Döring, solicitó se les finiquite por el tiempo que laboraron y no por los tres años que duró la última legislatura.

Asimismo pidió que Morena no violentara los derechos laborales de quienes han trabajado en el recinto legislativo.

Al respecto, Ernestina Godoy, coordinadora de Morena, pidió que no compararan la actuación de la mayoría en el Congreso con anteriores prácticas. “No nos vengan a llamar la atención de que no estemos violando los derechos. Nosotros no somos como ustedes”

“Sepan que jamás Morena va a violentar el derecho de algún trabajador de cualquier lugar y mucho más ahora que somos mayoría en este Congreso y que estamos obligados a administrar y vamos a administrar bien, que lo sepan”, recriminó.

Durante la sesión también se estableció el calendario parlamentario, en el que se planteó que la última sesión ordinaria del primer periodo será el 20 de diciembre.