'Confío en que habrá justicia', dijo la madre de la modelo asesinada en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Karina Beatriz Lescano, madre de Karen, la modelo que fue asesinada el 27 de diciembre pasado en un hotel de la Ciudad de México, se dijo confiada de que las autoridades mexicanas detendrás al asesino de su hija y se hará justicia.



"Me encontré con el procurador y las autoridades y me han informado como sigue la investigación, porque realmente me preocupaba que a Argentina llegaba información distorsionada"



“Confió realmente en que las autoridades mexicanas van a descubrir quién fue el responsable de la muerte de mi hija, confío en que se va hacer justicia, sé que se sigue investigando”, dijo la mujer.



En conferencia de prensa, Karina Beatriz aseguró a su llegada a México amplió su declaración ministerial en la que aportó nuevos elementos que pudieran ayudar a dar con el paradero del o los asesinos de Karen.





"Yo declaré con relación a los mensajes que tenía con mi hija, hice una declaración el 31 de diciembre y el lunes pasado la amplié con otra información que yo tenía, en ningún momento ella me dijo que estaba con miedo, hablábamos de la familia, porque había sido navidad, son los mensajes que tuve con ella", agregó.



Asimismo, reconoció que las autoridades de la procuraduría capitalina le han muy buen trato en las dos ocasiones que ha venido a México, y también le han dado pleno acceso al expediente del caso,



La mujer se negó a opinar con relación al hierro que cometió la procuraduría capitalina al detener a principios de enero, a un actor a que se le señaló como responsable del crimen, aunque luego fue liberado por falta de pruebas.



“Se demostró su inocencia, él lo pudo demostrar, yo no tengo que opinar nada, si logró demostrar y la autoridad comprobó que no fue el quien le quitó la vida a mi hija, no puedo opinar nada... Es una línea que se agotó, pero se sigue investigando, se están siguiendo la línea de investigación distinta y confío en que se está investigando como corresponde”, agregó la mujer.



Señaló que en estos días realiza también los trámites para la repatriación del cuerpo de su hija y llevarlo a su tierra natal. “Regresaré a México las veces que sea necesario hasta que se detenga al responsable de la muerte de mi hija y sea encarcelado o se le aplique la pena que corresponda”, puntualizó la mujer.



La mujer, originaria de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina, pidió que sus palabras lleguen hasta su país pues advirtió que la información difundida allá se ha distorsionado mucho causando un daño irreparable a la familia de la joven.