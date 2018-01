Confía Meade que habrá blindaje contra el 'narco' en proceso electoral

El precandidato del PRI, PANAL, y PVEM, José Antonio Meade, sostuvo que el proceso electoral estará blindado de cualquier intromisión del narcotráfico y la delincuencia organizada, pues dijo confiar que existen mecanismos para ello.



Entrevistado por El Financiero bajo el contexto de los atentados recientes que han sufrido aspirantes, munícipes y servidores públicos en diferentes entidades, señaló que es un tema que se ha cuidado como país con elementos de control.



Sobre el particular, se dijo convencido que la participación ciudadana extensa, masiva y comprometida le dará al sistema electoral un buen blindaje.



El precandidato expuso que para generar mayores espacios de seguridad, primero se debe reconocer con autocrítica en el tema institucional sobre lo que no está funcionando y lo que se requiere.



No obstante, mencionó que se debe combatir el tráfico de armas, quitar recursos a la delincuencia organizada e involucrar de manera más activa a las autoridades hacendarias para restringir el uso de efectivo.



“La inseguridad no se puede enfrentar con ocurrencias y recetas que no funcionaron, sino con planteamientos serios y con experiencia”, apuntó.



Aunado a ello, lograr un marco jurídico-normativo de cooperación con las entidades federativas porque la delincuencia no reconoce fronteras entre los estados, y cada delito e investigación se hace por entidad sin reconocer que muchas veces la delincuencia tiene una tipología regional.



“Si podemos hacer investigaciones conjuntas entre los diferentes niveles de gobierno nos irá mejor”, expresó.



LIBERALIZACIÓN DE GASOLINAS

Sobre la liberalización de los precios en los combustibles y su impacto durante el presente año, así como los aumentos en productos de la canasta básica, el exsecretario de Hacienda explicó que dependerá del precio del petróleo ya que la decisión de que México se moviera de un mundo en donde el impuesto era variable a otro escenario donde era fijo y que el precio se ajustara conforme al precio internacional, implica que habrá tres elementos que van a determinar el precio de las gasolinas: el tipo de cambio, el precio del petróleo y la estacionalidad.



“Dependerá de qué pase con las gasolinas en México con estos tres elementos, pero en términos generales el ajuste que se dio de manera importante el año pasado permitió que se actualizara de haberse mantenido rígido y en la actualidad diariamente se mueve con base a las condiciones internacionales que determinan su precio”, acotó.



FORTALECER MERCADO INTERNO EN CASO DE QUE SE CAIGA EL TLC

Cuestionado sobre si contempla algún “Plan B” en caso de que fracase el Tratado de Libre Comercio deberá ser fortalecer el mercado interno, esta política aún se tenga un TLC, pues Meade Kuribreña señaló que se deben revisar los fundamentales con los que el país compite con o sin TLC, tales como la capacidad de logística, competitividad, capacitación, sectores abiertos y dinámicos que atraigan inversión y generen empleo.



ASEGURA QUE HAY UNIDAD EN EL PRI TRAS SER ELEGIDO COMO PRECANDIDATO

Ante la información que ha trascendido de posibles divisiones al interior del PRI, aseguró que durante su recorrido por el país donde se ha reunido con estructuras y militancia priista, ha percibido que existe unidad, entusiasmo y esperanza, fundamentado en la certeza de triunfo