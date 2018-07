Conduce de 10 en la ciudad con estos consejos

Conducir en la Ciudad de México puede convertirse en una situación muy estresante. Por eso debemos tomar en cuanta todos los elementos que nos puedan brindar seguridad y bienestar a la hora de estar frente al volante.

Ser un buen automovilista no sólo es una forma de cuidar tu coche, tu vida y la de tus seres queridos, también es una manera de evitar gastos mayores que afecten tu economía.

Un reporte del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) de 2018 indica que los accidentes de tránsito equivalen a 1.7 y 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa un gran riesgo para las carteras de los mexicanos.

“Tomando en cuenta que 8 de cada 10 accidentes de tránsito en el país son por causa del factor humano, conducir bien implica seguir buenas prácticas al volante, así como de protección de tu vehículo”, asegura Nicolás Droguett, fundador de la startup Seguro Simple.

Con esto en mente y tomando en cuenta los hábitos recomendados por los expertos de su plataforma, definió los 10 mandamientos que todo buen automovilista debe cumplir para no ser un cafre al volante, ni gastar de más en accidentes que pueden ser evitados.

1. No manejes sin seguro

Primordial si consideramos que sólo 30 por ciento de los automovilistas en México están asegurados y es básico en caso de un accidente. Si tienes dudas sobre como adquirir un seguro, las coberturas y los beneficios adicionales, los deducibles, y lo que debes hacer en caso de siniestro, recurre a agentes digitales que te provean de toda esa información y que puedan asistirte en el proceso.

2. Mantén en orden tus papeles

Siempre lleva contigo la licencia de conducir y tarjeta de circulación (vigentes, por supuesto). No sólo es recomendable, es obligatorio. No llevarlos es motivo de multa y hasta que lleven tu coche al corralón.

3. Sigue el reglamento

Además de evitar sanciones, seguir el Reglamento de Tránsito es vital para que no se desate el caos en las calles. Si todavía crees que las vueltas continuas están permitidas o que el semáforo en ámbar es sólo una 'sugerencia' para reducir la velocidad, lo mejor es que revises nuevamente el reglamento.

4. Conoce los señalamientos

Consulta sus significados, pues con base en ellos puedes determinar, incluso, la responsabilidad de uno de los conductores en caso de un choque, sin mencionar que te avisan de un desnivel o tope para reducir la velocidad.

5. Modera tu velocidad

Aunque tengas la suerte de encontrar las vialidades libres o vayas con el tiempo corto para el trabajo, no excedas los límites de velocidad (50 kilómetros por hora en vías primarias y hasta 80 kilómetros por hora en los carriles centrales de las vías de acceso controlado).

6. Ten en cuenta tu entorno

Los postes, boyas o baches (un clásico para desinflar llantas en la época de lluvias) pueden tomarte desprevenido y resultar en llantas dañadas o reparaciones costosas. Ten precaución al manejar sobre todo en zona que no conozcas.

7. Espejea y marca tus vueltas

Comunícate y reacciona de manera adecuada con el resto de los automovilistas usando las luces direccionales e intermitentes y retrovisores. Ajusta los espejos y antes de cambiar de carril o dar una vuelta no olvides encender tus luces.

8. No te distraigas

La última actualización del Reglamento de Tránsito especifica que eres responsable de no realizar acciones que te pongan en riesgo a ti y a otros conductores. Dicho esto, no sólo está prohibido hablar por teléfono o contestar mensajes, tampoco debes maquillarte, hacer la 'playlist de tráfico', comer o hacer alguna otra cosa que requiere de tu atención mientras el vehículo está en movimiento.

9. Maneja a la defensiva

No quiere decir que respondas ante cualquier provocación, sino que tengas siempre en mente la Ley de Murphy: si algo malo puede pasar, pasará. Por ello, haz los altos correspondientes, marca tus direccionales con anticipación y conserva tu distancia de otros vehículos.

10. Adopta la actitud correcta al volante

Lograr la armonía en medio del tráfico parece una tarea imposible. Es común frustrarse, molestarse y confrontar a los demás conductores o peatones cuando tienen una mala actitud. Tómalo con calma y no dejes que el estrés se apodere de ti. Aplica las reglas no escritas básicas, como ceder el paso en los cruces y no invadir carriles.