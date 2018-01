Concluiré mi periodo como diputada: Eva Cadena

VERACRUZ.- Eva Cadena Sandoval quien fuera videograbada recibiendo dinero en efectivo en diferentes ocasiones supuestamente para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo lunes se reincorporará a sus funciones como diputada.



Comentó que una vez absuelta de los cargos que se le imputaban, retomará su curul en el Congreso de Veracruz y que lo hará como diputada independiente, pues cuando fue acusada, todos los partidos le dieron la espalda.



“Voy a concluir mi periodo como diputada independiente, de esa manera no tengo compromisos con nadie, a mi nadie me ayudo, nadie me habló, nadie me dirigió la palabra, fue un proceso legal que afronte, que afrontó Eva Cadena sola”, declaró.



La diputada reconoció que aun existe temor por su seguridad y la de su familia, y por ello analizó la idea de regresar o no al Congreso, pues dijo que en muchas ocasiones fue amenazada e incluso hubo agresiones en contra de familiares y empleados.



Dijo que Morena es un engaño para sus propios militantes, pues los líderes no son fieles a sus propios principios políticos.



Cadena Sandoval comentó que actualmente el Morena ha integrado a sus filas a exintegrantes del PRI y del PAN, dejando de lado a la verdadera militancia morenista para ocupar cargos públicos.



“Yo no tengo compañeros de Morena, creo que quien más me linchó y quien más me sigue señalando es el partido de Morena, (…) un partido que prometía cosas que no son las que dice y que al señalar yo esas irregularidades evidentes me señalaron, (…) yo lamento mucho que hoy la militancia no sirva para cargo públicos y tengan que adoptar panistas y priistas de todos lados para sus fines políticos”, comentó.