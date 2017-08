Con protestas, Morena pide no entregar constancia a Del Mazo

TOLUCA.- La excandidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, insistió a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) "que no cometan un acto de ilegalidad” luego que este día, tras concluir el cómputo oficial de la elección se entregue la constancia de mayoría al priísta Alfredo Del Mazo Maza.



Dijo sentirse ganadora y “requetebién”, pues con todo y los excesos de las autoridades está demostrado que la ciudadanía ya se cansó de tanta corrupción y abuso de poder.



Desde las 9:00 horas inició una concentración de militantes de Morena frente a las instalaciones del IEEM para presionar al Consejo General a no llevar a cabo su sesión ininterrumpida.



Horacio Duarte Olivares, dirigente estatal del partido y representante ante el Consejo General del INE, sostuvo que la gente votó no en contra del PRI sino a favor de las mejores propuestas y esas fueron las de Delfina Gómez.



El contingente mantiene cerrado el carril lateral del Paseo Tollocan -vía Toluca-Ciudad de México- en espera del desarrollo de los trabajos del IEEM.



Al acto de protesta asistieron Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena; Higinio Martínez Miranda , alcalde de Texcoco y Gerardo Fernández Noroña.