Con profesores que no se presenten a clases 'seremos implacables', asegura Moctezuma

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que con los profesores que no se presenten a dar clases serán "implacables".

"Seremos implacables en exigir que den clases y tendrán consecuencias laborables", dijo en entrevista en Radio Fórmula.

El funcionario además aclaró que si bien la evaluación a profesores no tendrá un caracter punitivo sí habrá consecuencias a quienes no aprueben, pues no tendrán oportunidad de mejorar sus salarios.

Detalló que la próxima semana se enviarán al Congreso de la Unión las iniciativas para derogar la reforma educativa, en donde una de las directrices es que con la evaluación se permitirá, en función de su conocimiento, subir en el escalafón y tener un mejor salario.

En este sentido, señaló que la evaluación siempre se ha realizado, incluso en 1993 se hacia a través de la 'carrera magisterial' en la que "no hubo protestas" y que en los foros sobre educación los profesores manifestaron su intención a ser evaluados.

Sin embargo, agregó el funcionario, aclararon que estaban en contra del "tipo de evaluación que consideraban punitiva".

Ante ello, impulsarán un sistema en el cual "tengamos prioridad en el desempeño ante los niños, por lo que la capacitación magisterial es para mejorar su desempeño y de esa manera está más aceptada para mejorar la calidad educativa".

Con ello, aseguró Moctezuma Barragán, "ahora si pasará algo, van a mejorar, lo veremos en los resultados de las evaluaciones, lo veremos cuando se hagan las evaluaciones, en favor de los niños".

También anunció que los docentes contarán con una línea directa con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que puedan denunciar "prácticas inapropiadas".