Con o sin Monreal, Morena ganará la CDMX: Yeidckol

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, aseguró que “con Monreal o sin Monreal, Morena ganará la Ciudad de México” en las elecciones del 2018.



Sin embargo confió en que el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, “no se irá de Morena, porque lo que más le conviene es estar cerca del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.



No obstante, Monreal Ávila tomó distancia de Morena y no asistió a la reunión privada que sostuvieron este martes los delegados del partido de López Obrador con diputados federales y locales, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para buscar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018,en apoyo a las zonas afectadas por los sismos en sus delegaciones.



“A Monreal lo invitamos, pero no asistió y sólo envió a un representante”, explicó Polevnsky.



“Yo no creo que Monreal se vayade Morena, porque somos el único partido que va para arriba; todos los otros van hacia abajo. El Frente Ciudadano por México no es nada; ni es un Frente, ni es amplio ni es ciudadano. Y a los demás partidos está claro que no les alcanza, porque Morena ha rebasado todas expectativas”, dijo.