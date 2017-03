Con minuto de silencio, diputados recuerdan a Colosio

CIUDAD DE MÉXICO.- A propuesta del PRI, el pleno de la Cámara de Diputados rindió un minuto de silencio por el 23 aniversario del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, en la popular colonia de Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.



Desde su curul, el diputado federal priista de Michoacán, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, solicitó, al inicio de la sesión de este jueves, a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenar a los legisladores guardar un minuto de silencio en memoria de Colosio Murrieta.

El legislador dijo que considera al excandidato presidencial como un símbolo de la unidad.





La presidenta de la Mesa Directiva, María Guadalupe Murguia Gutiérrez, del PAN, instruyó al peno que se brindara esta petición.



El PRI rendirá homenajes de recuerdo y reconocimiento al político sonorense en la sede nacional del partido y en Sonora.



ASESINATO DE COLOSIO, PRELUDIO DE VIOLENCIA: BASAVE



Agustín Basave, uno de los más cercanos colaboradores de Luis Donaldo Colosio, recuerda al excandidato presidencial del PRI, a 23 años de su muerte, y concluye que su muerte impune fue el preludio de la violencia que vivimos hoy en México.



"A mí nadie me va a cambiar la idea de que el asesinato de Colosio fue, de alguna manera, el preludio de todo lo que después se dio en espiral de violencia, a lo que hemos llegado hasta ahora", dijo.



El expresidente nacional y hoy diputado federal del PRD explicó que "no hay una concatenación directa del asesinato con todo lo que vemos hoy del crimen organizado y la violencia desbocada. No, pero de alguna manera, con el asesinato de Colosio y con el hecho de que haya quedado impune ese crimen, se mandó un mensaje gravísimo a la sociedad en general, ahora sí que a los hombres y mujeres, que están en el lado equivocado de la ley".



El mensaje es "que todo se vale. Si se pudo matar al candidato que iba arriba en las encuestas, que apuntaba el vértice del poder, seguro presidente de México, que iba a ser presidente de México y lo mataron y no pasó nada, todo se vale".



"Ese mensaje, para mí, fue devastador y, desde Álvaro Obregón, en México, la violencia había dejado de ser un instrumento para hacer política. Se volvió a hacer un instrumento".



Por eso "para mí el mensaje de impunidad en el asesinato de Colosio empezó el deterioro gradual, con muchos otros factores, no digo que sea, es una cuestión multifactorial, pero ese deterioro gradual, ese mensaje de que todo se vale y no pasa nada. Vamos a hacer lo que sea y no pasa nada".



-El asesino solitario, ¿se vale creer?



-No, no, esa no me la trago yo.