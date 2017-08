Con los 30 mmdp de los 30 trenes de L-12, se repararía todo el Metro

El contrato estipula que los trabajadores del SCT Metro no pueden darle servicio a los trenes de la L-12, sólo CAF, la empresa que los arrenda.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro adquirió 30 trenes para la Línea 12 mediante un contrato leonino que no se puede modificar; que se metió a reserva para que no se conocieran públicamente sus condiciones de pago, que podrían llegar hasta los 30 mil millones de pesos durante los 17 años en que se pactó; prohíbe a los trabajadores dar mantenimiento a los convoyes, y, a partir de septiembre, concluirá su seguro de cobertura cambiaria pagando sus reparaciones conforme a las subidas del dólar.



Este martes, el director de este sistema de transporte, Jorge Gaviño Ambriz, se presentará ante comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en cuyo mensaje dejará en claro que al establecer el pago en dólares, los capitalinos tendremos que pagar con nuestros impuestos alrededor de 28 mil millones de pesos hasta 2026 por 30 convoyes, y eso si el dólar se mantiene a precios actuales, porque de elevarse podría llegar a los 30 mil millones.



Para ejemplificar esa cantidad, Gaviño Ambriz dijo a El Financiero que “vamos a pagar toda esa cantidad a lo largo de 17 años (entre 28 mil millones y 30 mil millones de pesos), cuando necesitamos para reparar todas las estaciones, todos los túneles y todos los trenes para dejar al sistema en óptimas condiciones, esos mismos 30 mil millones de pesos”.



Detalló que la adquisición de esos trenes sí se pudo haber hecho de otra manera. Hace seis años se hubieran adquirido al contado con apenas 5 mil millones de pesos. O habrían costado 8 mil millones de pesos pagaderos en cómodas mensualidades a nueve años.



En otro esquema se hubieran comprado esos mismos trenes para pagar 9 mil millones o 10 mil millones durante 12 o 15 años; otra propuesta hubiera sido que se pagarán 2 mil millones, utilizando la mano de obra que hay en el Sistema de Transporte Colectivo. Estaríamos hablando máximo de 12 mil millones de pesos pagaderos entre 15 o 17 años, subrayó.



Pero la pésima negociación que se hizo, tampoco se puede modificar, asegura Gaviño Ambriz, puesto que “no podemos cambiar otras situaciones del contrato, porque dentro del clausulado está prohibido”, condenando al STC a pagar esos casi 30 mil millones de pesos.



Gaviño Ambriz informó que el esquema financiero para pagar los trenes consta de dos contratos subsumidos: el primero se refiere al pago de los trenes a los bancos, que es fijo, por lo que no se puede dejar de pagar. A pesar de que se detuvo la Línea 12, en 11 estaciones para reparar sus errores y defectos, se siguió pagando lo mismo mensualmente.



La otra parte del contrato se refiere al mantenimiento de los trenes, es decir, se paga para que por 17 años la empresa CAF, que es la que arrenda los convoyes, limpie vidrios, arregle los motores, o algún otro tipo de mantenimiento, “pero cuando son trenes nuevos no se les hace nada más que estar revisando, se les echa aceite, pero el clausulado no permite la intervención de los trabajadores del Metro en estas tareas”, lamenta el director del Metro.



El seguro para el mantenimiento de esos trenes concluye a los cinco años. “Por lo que a partir de septiembre vamos a pagar a cómo esté el dólar”, alerta Gaviño Ambriz.



También se quejó de que el contrato se metió a reserva para que mantener en secreto sus condiciones hasta su cumplimiento. Sin embargo, anunció que se abrirá un micrositio en Internet para su libre consulta después de su comparecencia.