Con gobierno de Trump fue el primer año de polarización: especialistas

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincidieron en que los 365 días de Donald Trump al frente de Estados Unidos están marcados por un ambiente de confrontación, polarización y protagonismo inéditos.



Durante la conferencia Primer año de gobierno de Donald Trump, los académicos Roberto Zepeda, Eduardo Rosales y Óscar Clavellina encontraron que el 45 mandatario de Estados Unidos ha polarizado en los temas: económico, migratorio y de medio ambiente.



De acuerdo con Zepeda Martínez, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), en los próximos días se prevé que el mandatario anuncie la salida de su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



“La semana próxima será determinante. El 23 de enero, cuando arranque la sexta ronda de negociaciones del TLCAN, podría ser el momento, o a finales de marzo, cuando Trump reciba los resultados de todas las rondas”, consideró.



No obstante, dijo que el anuncio no vincula directamente la acción de salida de Estados Unidos del TLCAN, pues en ese país no sólo existe oposición de algunas cámaras de comercio, sino de algunos estados fronterizos que tienen intercambio mercantil con México, además de que podría “estancarse” en el Congreso, el cual será renovado en noviembre próximo.



Para Eduardo Rosales Herrera, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Estados Unidos ha perdido la brújula geopolítica mundial ante China de manera económica, y ante Rusia como potencia militar y energética.



“Son cuatro los puntos que han caracterizado la administración de Trump: nacionalismo, aislacionismo, proteccionismo y unilateralismo. Será muy complicado que sea removido de su cargo por cualquier vía, por lo que no sólo habrá tres años de este gobierno, sino una probable reelección por cuatro más”.



Sobre la permanencia de Trump en el gobierno, el especialista Óscar Clavellina, de la Facultad de Psicología (FP), explicó que el mandatario, según las ciencias del comportamiento, es un “líder carismático”, de los que se caracterizan por ser autoritarios y no necesariamente empáticos.



“Este tipo de líder genera polémica y controversia, requiere el protagonismo, así que cada palabra, cada burla, cada exposición mediática, sea positiva o negativa, lo alimenta y lo robustece, y nosotros todo el tiempo consumimos a Trump. Lo peor que podría pasarle sería ignorarlo”, dijo.