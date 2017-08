Con ficha falsa, Graco engaña a SEP sobre UAEM

CIUDAD DE MÉXICO.- Para demostrar que su gobierno ya había entregado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) las aportaciones federales correspondientes a julio de este año, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, falsificó una ficha de depósito.



Esta ficha fue subida al portal electrónico de Transparencia de Gobierno del Estado; sin embargo, cometió el error de no borrar el número de folio del documento del depósito y así se logró establecer que se trata del depósito del mes anterior.



Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, señaló que “ayer que vino el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, subieron a la página de Transparencia este documento bancario con una supuesta transferencia que le habían hecho ya a la Universidad.



“Pero cuando se va, de inmediato bajan de la página electrónica ese documento, pero nosotros logramos imprimirlo y lo que hicieron fue que, de la ficha de junio, sacaron una impresión, le pusieron corrector y le pusieron que era el correspondiente a julio y así la subieron al portal”, relató.



Sin embargo, dijo, “cometieron el error tan burdo de no borrar el número del archivo que viene impreso en la ficha ni el número de folio, que están ligados a la fecha de expedición de ese documento, que está ligado con junio, pero ellos lo presentaron como el depósito de julio”.



La realidad es que el gobierno de Graco Ramírez no ha entregado a la UAEM los recursos estatales correspondientes a la segunda quincena de julio ni el subsidio de la primera quincena de agosto.



1 El número de archivo corresponde al 29 de junio de 1977