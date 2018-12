Con centralismos e imposiciones no habrá Cuarta Transformación: alcalde de Neza

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cuarta Transformación que ofrece el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se logrará con “centralismos ni imposiciones a rajatabla”, advirtió el recién electo para un segundo periodo como presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García.

“Sin diálogo, sin acuerdos, sin una coordinación respetuosa y si no se toma en cuenta y se valora a los municipios, ni los ´súper delegados´ ni su llamada Guardia Nacional darán los resultados ofrecidos”, remarcó el edil perredista.

Entrevistado por El Financiero tras su Tercer Informe de labores, el alcalde del segundo municipio más poblado del país -con alrededor de un millón 300 mil habitantes- y ubicado entre los más marginados e inseguros del estado, anticipó al gobierno que “no se acabará la pobreza ni la inseguridad en el Estado de México ni en el país, si no se hace una nueva y mejor distribución de los recursos federales a los municipios”.

Planteó que “aunque en Neza, como ejemplo, se ha avanzado en sofisticados sistemas y modelos de seguridad, en programas sociales de apoyo a la población de escasos recursos, en obras hidráulicas importantes, rescate de espacios públicos, que han logrado la confianza de la gente y la ratificación de su alcalde, los municipios son prácticamente ignorados por la Federación, pues apenas les tocan 7 centavos de cada peso del gasto federal”.

“Y hoy, con Morena en el gobierno federal, las cosas parecen no cambiar mucho”, se quejó, al reclamar que los llamados y las posiciones del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, “tienen claros tintes políticos”.

Sostuvo que “aunque lo digan y lo repitan una y otra vez, el problema central de los municipios no es precisamente el de la corrupción, aunque no digo que no la haya, en todos los niveles la hay, sino la falta de recursos principalmente”.

El edil remarcó que “mientras no haya una real y efectiva reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria, ese viejo problema de los ´moches´ en el Legislativo continuará”.

Consideró que “los problemas de pobreza, inseguridad, rezago y marginación son producto del centralismo mal diseñado y de ver al municipio como menores de edad y sin capacidad para poder ejercer recursos. Y es la idea que parece prevalecer en el discurso que manejan tanto el Presidente de la República, como su partido Morena y los diputados en la Comisión de Presupuesto, particularmente su presidente, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar”.

Indicó que aunque el municipio que gobierna tiene un nivel de endeudamiento que no supera el 7 por ciento -200 millones de pesos- de su presupuesto total anual, se entregaron a la Cámara de Diputados proyectos estratégicos por un monto de 2 mil millones de pesos, “y no tenemos certidumbre de nada”.

“Para ayuntamientos como Neza, que es del PRD, es y será aún más complejo batallar y coordinarse con un gobierno del estado, que es del PRI, y con el gobierno federal, que es de Morena”, adelantó. Sin embargo aseguró que “habrá siempre disposición y voluntad al diálogo y a los acuerdos para hacer buenos gobiernos en beneficio de la gente”.