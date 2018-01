Con AMLO aumentaron homicidios y secuestros en la CDMX: Meade

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, aseguró que en la Ciudad de México, durante el 2000 y 2005 -cuando Andrés Manuel López Obrador gobernó- aumentaron los homicidios y las extorsiones.



Durante una gira de trabajo por Colima, donde se reunió con campesinos y militantes del partido, dijo que el tema de la seguridad no se puede resolver con ocurrencias.



“¿Qué fue lo que pasó en la ciudad entre el 2000 y 2005? Vemos que la participación de la ciudad en los homicidios del país creció el diez por ciento. Eso quiere decir que más homicidios se cometieron en la ciudad al final de la administración como porcentaje de los que se cometían en el país que al principio.



Uno de cada cuatro secuestros se cometía en la Ciudad de México y, para el 2005, cinco años después, 44 de cada 100 secuestros se cometían en la Ciudad de México. Las extorsiones, en términos de su participación, crecieron 10 por ciento en esos cinco años, el robo de vehículos creció 53 por ciento”.



Por eso, aseguró, que con las propuestas como las del tabasqueño lo único que se obtiene son mayores niveles de inseguridad.



“Ya vimos que la inseguridad no se puede enfrentar con ocurrencias, sino con planteamientos serios, con experiencia, sabiendo que lo que hemos hecho no ha funcionado, pero nos damos cuenta de que las recetas que ahí se aplicaron se tradujeron en que la ciudad se volviera relativamente más insegura, que explicara una mayor parte de los homicidios, secuestros, extorsiones y el robo de casa habitación”, dijo Meade Kuribreña.