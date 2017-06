Cómputos confirman victoria de Miguel Riquelme en Coahuila

COAHUILA.-El cómputo de los comicios en Coahuila confirmó el triunfo del priista Miguel Riquelme en la contienda por la gubernatura, quien ganó con 482 mil 891 votos, que representa 38.9 por ciento de la votación.



El abanderado de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya, obtuvo 452 mil 31 sufragios, equivalente a 36.4 por ciento, por lo que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 30 mil 860 votos, que representa 2.5 puntos porcentuales.



Un día y medio después de haber iniciado los cómputos distritales y municipales de los comicios del 4 de junio, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) terminó de procesar las actas, en las que se precisó que hubo una participación de 61 por ciento.



Tras darse a conocer los resultados, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, dejó claro que no existen elementos para anular la elección como pretenden su homólogo del PAN, Ricardo Anaya, y quien fuera el candidato del blanquiazul a la gubernatura.



En conferencia de prensa con Miguel Riquelme, reprochó que “los Anaya” se hayan instalado en la teoría del complot, con lo que sólo lastimaron la democracia y les dieron la espalda a los ciudadanos que participaron en la organización de los comicios.



Manifestó que con esas actitudes Ricardo Anaya demuestra que es un problema traer doble camiseta, la de dirigente de su partido y la de aspirante presidencial.



“El mismo domingo de la elección, Ricardo Anaya anunció precipitadamente el supuesto triunfo de su partido en Coahuila y se aferró a ello como una promesa de campaña. Pero al ver que sus propias actas demostraban que Miguel Riquelme era el que tenía más votos de la ciudadanía libre de Coahuila, Ricardo Anaya prefirió aventar las fichas antes de reconocer que estaba equivocado. Es una conducta inmadura, irresponsable y antidemocrática”, aseveró.



Por su parte, Miguel Riquelme aseguró que una vez que rinda protesta como gobernador, emprenderá una tarea de reconciliación en la entidad.



Aseguró que Coahuila es más grande que el interés de cualquier partido, por lo que rechazó que vaya a haber una parálisis en la entidad, pues confío en que podrá trabajar con el Congreso y los alcaldes, sin importar su militancia.



“Vamos siempre a privilegiar el diálogo y los consensos, a trabajar de manera conjunta con todos los poderes. No me preocupa la composición política al final todos respondemos a un solo interés Coahuila”, expresó.



Los priistas reconocieron que en la contienda por la gubernatura obtuvieron la ventaja en 27 de los 38 municipios de la entidad, pero en 11 ayuntamientos no los favoreció la mayoría de los electores.



Aunque los resultados se oficializarán en la sesión del Consejo General del próximo domingo, el IEC atendió la solicitud de las diferentes fuerzas políticas para dar a conocer los resultados de los cómputos de la elección de gobernador.



De acuerdo con los datos de los cómputos, en la elección de gobernador participaron un millón 264 mil 555 ciudadanos, que representan 61 por ciento de la lista nominal.



Como tercera fuerza, de acuerdo con dicha votación, quedó Morena y su abanderado Armando Guadiana, quien obtuvo 151 mil 657 sufragios, equivalente a 11.9 por ciento.



Los otros partidos de izquierda quedaron muy por debajo en la votación, pues, por ejemplo, el PRD con su candidata Mary Thelma Guajardo conquistó 21 mil 111 sufragios, equivalente a 1.67 por ciento; mientras que el PT, que llevó como candidato al expanista José Ángel Pérez, logró 19 mil 198 votos, que representan 1.52 puntos porcentuales.



A su vez, los abanderados independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas alcanzaron 105 mil 41 votos (8.31 por ciento) y nueve mil 684 (0.57 por ciento), respectivamente.



Los candidatos que no estaban registrados también recibieron votos, un total de 541 (0.041 por ciento), en tanto que los votos nulos sumaron 22 mil 396, equivalente a 1.77 por ciento de la votación.