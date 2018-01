Comparece excontralor de Padrés ante Fiscalía Anticorrupción-Sonora

HERMOSILLO.- El excontralor de Guillermo Padrés, Carlos Tapia Astiazarán, compareció este lunes por la mañana ante Fiscalía Anticorrupción de Sonora en calidad de indiciado por investigación que se realiza en su contra, a causa de supuestas irregularidades detectadas mientras se desempeñaba como oficial mayor en el anterior sexenio.



El exfuncionario y empresario de la construcción permaneció dentro de las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, donde fue interrogado por los ajustes judiciales, pero en entrevista reveló que se reservó el derecho a declarar.



"Me reservé la respuesta y estamos en espera de revisar el expediente para contestar pero no le veo problema”, indicó, quien también fuera diputado local y federal por Sonora.



Señaló que se siente tranquilo pues su actuación dentro de la oficialía mayor del Estado en el sexenio de Guillermo Padrés fue correcta.

El exfuncionario mencionó que no le dieron nueva fecha de presentación en la Fiscalía anticorrupción pero que de requerirse será citado por escrito.



Esta es la primera vez dijo que se presenta a declarar, aunque desde 2017 se presume que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora ya preparaba una orden de aprehensión en su contra por presuntos malos manejos en el uso de recursos públicos detectada en la instancia a su cargo.