¿Cómo nació la relación entre AMLO y Esteban Moctezuma?

Con diferencias y estando en bandos contrarios, así fue cómo se conocieron el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Esteban Moctezuma, hoy propuesto por AMLO para la SEP.

“Se da en una relación compleja porque yo era secretario de Gobernación y él fue candidato a la gubernatura de Tabasco, y después pues viene un conflicto poselectoral, y sucedieron muchas cosas, muchas actividades de protesta, y tuvimos una relación él y yo opuesta, pero siempre se basó en la verdad, aunque estábamos en posiciones diferentes, siempre hubo verdad en nuestra relación”, señaló en entrevista con EFyPorAdela.

Después de que Moctezuma dejó la administración pública tuvo algunos encuentros con AMLO en aeropuertos, debido a que Esteban realizaba gran parte de su trabajo fuera de la ciudad y López Obrador se encontraba en campaña por varios estados.

Luego, AMLO lo invitó a trabajar en algunos proyectos; sin embargo, Moctezuma no pudo aceptarlos porque estaba muy comprometido con las actividades que estaba haciendo en Fundación Azteca como las orquestas nacionales y la campaña Limpiemos Nuestro México.

“Es esta última ocasión me invitó, entré con él a trabajar, ya llevo casi un año y medio. Mi relación con él es de total franqueza, confianza. Me invitó, me dio las razones por las cuáles quería que entrara con él y coordinamos mi entrada. Nos hemos llevado con mucha confianza", detalló.