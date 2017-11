Como Iglesia no somos ni evasores ni evasivos: Secretario General de la CEM

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que una investigación revelara que la congregación Legionarios de Cristo tenía cuentas en paraísos fiscales, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, aseguró que como Iglesia no son evasores ni evasivos.



“Nosotros como Iglesia no somos ni evasores ni evasivos, todo lo contrario , somos una iglesia católica en México que asumimos nuestra identidad y responsabilidad, y esta responsabilidad tiene que ver con protocolos de actuación… que tienen que ver con la manera correcta como la iglesia tiene que actuar en México para aportar a este país en todas las líneas y en todos los órdenes”, señaló en conferencia de prensa.



Al respecto, el Cardenal Francisco Robles Ortega, presidente de la CEM, detalló que es a la congregación Legionarios de Cristo a la que le toca aclarar las acusaciones, y que si resultara cierta la información contra el grupo religioso, entonces no se debe vincular a toda la Iglesia, pues son organismos autónomos.



“A ninguna congregación religiosa se le puede negar su pertenencia a la Iglesia católica, pero cada congregación se rige, en lo administrativo, de forma independiente, autónoma… estas congregaciones que son acusadas o demandadas (están obligadas) a defenderse, pero no pueden vincularse esas acciones concretas en lo administrativo con toda la Iglesia”, detalló el Cardenal.



La conferencia que se ofreció luego de finalizada la Asamblea Plenaria de obispos en Cuautitlán, los líderes de la CEM hablaron sobre los compromisos que se asumieron como entidad religiosa ante los retos del país, como las próximas elecciones y el apoyo a damnificados.



Respecto a las elecciones, recordaron la firma del convenio entre la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y la CEM, el cual servirá para motivar la participación electorado en el proceso electoral de 2018, “de una manera digna, elevada, con participación ciudadana”.



“Este convenio de parte de la iglesia ha querido ser una disposición, voluntad de trabajar con el gobierno para buscar un proceso democrático limpio, justo y digno”, agregó Miranda Guardiola.



En el tema electoral, el Cardenal Robles Ortega apuntó que las candidaturas independientes representan un tema al que le falta madurar, ya que no se tiene claro de qué dependencia se está alejando el aspirante.



“Desde mi punto de vista es algo que tiene que madurar todavía, no solo en la conciencia de las personas que quieren presentarse como independientes sino en la ciudadanía, hay que definir independencia.



Porque lo que vemos es que una persona se independiza de un partido pero no se ve totalmente clara una independencia ya sea política, empresarial… más bien, uno intuye las dependencias. Hay que aclara independientes de qué, de quién, cómo”, argumentó.