Comité ciudadano lleva tres meses de vida sin presupuesto: Peschard

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Jacqueline Peschard, expresó que a tres meses de vida del organismo que rige el Sistema Nacional Anticorrupción, no tiene presupuesto y ni siquiera una oficina para trabajar.



Durante la presentación del reporte Descifrando la Corrupción de Ethos Laboratorio de la corrupción, organización que estima en siete mil 382 millones de pesos el presupuesto asignado a la lucha anticorrupción otorgado a distintas instituciones encargadas de la búsqueda de transparencia en el país, pero que no incluye a los nuevos organismos, como el CPC.



Peschard destacó la contribución de las organizaciones de la sociedad civil para la operación del comité, ya que han sido el IMCO, Transparencia Mexicana y Coparmex las que han brindado su apoyo para la gestión de los primeros encuentros.



Al respecto, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Trabsparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Javier Acuña, señaló que los recursos para la operación del CPC deben entregarse en corto tiempo, y afirmó que el retraso es una cuestión de seguir lineamientos.



"Es un presupuesto comprometido y asignado, no es una cuestión que no hubiese, sabemos siempre que en esto de las asignaciones de los dineros públicos siempre hay una serie de lineamientos y trabas para la conducción exacta de lo que ellos llaman ahora fondeo, que es una expresión para dotar extrictamente del fondo al cause justo. Pero es un tema que yo entiendo más de tramite, pero no está en peligro la asignación de presupuesto que se ofreció", explicó.



Sobre la falta de instalaciones para el Comité de Participación Ciudadana, ofreció el auditorio del INAI, para que también se realicen las reuniones ordinarias y extraordinarias del Sistema Nacional Anticorrupción.