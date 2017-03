Comisionado de Seguridad asegura que alcaldes de Morelos pagan “derecho de piso”

CUERNAVACA.- Al comparecer ante integrantes de la LIII Legislatura Local, el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, reveló que 13 de los 33 alcaldes de esta entidad pagan entre 50 mil a 100 mil pesos mensuales a grupos del crimen organizado como “derecho de piso” para dejarlos trabajar.



El jefe policiaco dijo que “es muy sospechoso que los alcaldes no denuncien si están siendo extorsionados por el narcotráfico”, lo que hace pensar que más bien se trate de ediles que están colaborando con la delincuencia organizada, y por lo mismo están bajo investigación de la Comisión de Seguridad Pública.



Entre los diputados se encuentra Manuel Tablas Pimentel, quien siendo alcalde del municipio de Ayala por el Partido Acción Nacional entregó una grabación donde una presunto narcotráficamente lo amenazaba, y en esa llamada el edil sólo pedía “que me dejen trabajar”.



Esa misma grabación fue usada por el comisionado durante su primera comparecencia el año pasado para exhibir al hoy diputado. Pero en esta ocasión las cosas fueron diferentes en virtud de que Tablas Pimentel se pasó al Partido de la Revolución Democrática, instituto político que actualmente gobierna el estado de Morelos.



Cabe mencionar que el funcionario público no dio nombres de esos 13 alcaldes, y los diputados tampoco se lo exigieron.



Capella Ibarra también dijo que hay abogados involucrados con la delincuencia organizada, quienes intervienen para liberar a sus miembros cuando son detenidos por las autoridades.



En su comparecencia, el titular de la CES destacó los avances que se han logrado en materia de seguridad pública desde que se implementó el modelo de Mando Único impulsado por el gobernador Graco Ramírez.