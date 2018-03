Comisión Nacional de Ética del PRI, vacuna contra los Duarte: Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- José Antonio Meade, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la Comisión Nacional de Ética que se instaló este jueves es una "vacuna" contra actos de corrupción como los que cometieron exgobernadores como Javier Duarte y César Duarte.

Durante la instalación, donde estuvieron presentes el presidente del partido, Enrique Ochoa, y la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, se le preguntó si está comisión es una "vacuna contra los Duarte".

Y respondió que se trata de un elemento rector "que no solamente vacuna y previene. Denuncia, castiga, orienta y no tiene más limitaciones en su actuar, no tiene más limitación en su alcance que su propia conciencia. Y yo hoy vengo voluntariamente a someterme a esa jurisdicción".

Este grupo está integrado por cinco mujeres y tres hombres.

De acuerdo con el exsecretario de Hacienda, será itinerante y estará recorriendo el país "para difundir y promover el código de ética y, muy importante, prevenir cualquier conducta que atente con ese principio".

También se asegurará de la rendición de cuentas y de acopiar información, emitir recomendaciones y hacer extrañamientos a cualquier militante que "se desvíe de los principios de ética partidaria".

En el mensaje que dio a medios el candidato del PRI, se le preguntó su opinión sobre los dichos del candidato Ricardo Anaya sobre sentirse orgulloso de ser el "blanco" de los ataques del gobierno federal.

"Si a mí me detectaran que vivo por arriba de mis ingresos, que he hecho negocios desde el sector público, que he escondido negocios inmobiliarios atrás de una fundación; lo último que me escucharían decir es que estoy orgulloso".

José Antonio González Fernández, presidente de la Comisión y exsecretario de Salud federal, explicó que se comenzará una revisión al expediente de José Antonio Meade, a petición de éste.

-¿La Comisión es un filtro para las raterías?

"Es un poquito más que eso", respondió.

Meade Kuribreña deseó un feliz Día de la Mujer y reconoció que existen pendientes en equidad de género. Después ofreció una foto con las reporteras y fotógrafas que cubren sus actividades.