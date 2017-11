Comisión de la ALDF recibe terna de candidatos a delegado de Venustiano Carranza

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la terna que envió el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para elaborar el dictamen correspondiente a la sustitución del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera.



La comisión que preside el diputado local del PRI, Adrián Rubalcava Suárez, ya tiene los nombres de los tres propuestos: Miguel Ángel Mancera, que son: Mónica López Moncada, Gabriela Karem Loya Minero y Omar Roberto Garibay Reyes.



Una vez que recibió la terna, la Comisión de Gobierno la remitió a la citada comisión, a fin de que con fundamento en el artículo 107, párrafo segundo, del Estatuto de Gobierno, proponga al mejor candidato para administrar aquella demarcación.



El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que compete a la ALDF, por el voto de la mayoría absoluta de los diputados integrantes de la Legislatura, nombrar al sustituto para que concluya el periodo hasta septiembre de 2018, que dejó vacante Israel Moreno.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la

determinación de destituir y consignar penalmente al jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, y al diputado local y ex titular de esa demarcación, José Manuel Ballesteros por incumplir un amparo que desde hace tres años ordenaba la reinstalación de dos empleados.



Moreno Rivera desacató el laudo de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que desde agosto de 2013 le ordenaba el nombramiento de los empleados como verificadores, pagarles las diferencias salariales, aguinaldos y otros elementos para su trabajo.



Sin embargo, el actual jefe delegacional y su antecesor no atendieron el laudo y los empleados no fueron nombrados, por lo que se amararon en 2014.



En tanto, el actual diputado local, José Manuel Ballesteros, previamente afrontará el proceso de desafuero que ahora se le sigue en la Cámara de Diputados. Una vez que pierda el fuero, la Asamblea Legislativa lo destituirá como legislador.



En ambos casos el delito de desacato lo pueden enfrentar en libertad.