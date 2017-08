Comienzan trabajos de Asamblea Nacional del PRI

CAMPECHE.- “Los candados son cosa del pasado”, advirtió el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien consideró que un partido moderno debe tener mecanismos abiertos y flexibles para la participación de los ciudadanos.



Previo al inicio de los trabajos de la mesa de estatutos de la XXII Asamblea Nacional, aseguró que el tricolor está abierto a debatir todos los temas que planteen los militantes: piso parejo, consulta a la base y eliminar requisitos para los candidatos, como la antigüedad de 10 años para el abanderado presidencial.



Recordó que desde la anterior Asamblea, los priistas eliminaron las limitaciones que impedían la postulación de candidatos ciudadanos, por lo que ahora se consolidará la apertura del partido.



“Un partido moderno debe de establecer mecanismos abiertos y flexibles para la participación de la ciudadanía, tanto aquellos que han decidido ser militantes de nuestro partido político, como aquellos que simpatizan con él.

“Los candados son cosa del pasado, ya desde la Asamblea Nacional anterior se fueron eliminando restricciones y candados para permitir la libre participación de los ciudadanos militantes y simpatizantes”, expresó.



El político michoacano remarcó que para los comicios de 2018, en los que habrá más de 18 mil 500 espacios abiertos a la competencia electoral, el PRI debe ser capaz de conectar de mejor modo con la ciudadanía, de modo que en esta Asamblea se garantizará que la voz de la militancia sea la que prevalezca.



De acuerdo con el predictamen de estatutos, para la selección de candidatos se mantienen los métodos de consulta a la base, convención de delegados y Consejo Político.



Sin embargo, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, insistió que no es suficiente con que se conserven los métodos, pues es necesario que la consulta a la base se establezca de forma definitiva para la selección de los candidatos desde esta Asamblea Nacional.



A la mesa de estatutos también arribaron la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, quien será parte del debate con los 520 de los 640 delegados asistentes, para que se establezca el piso parejo y la consulta a la base, tema en el que es respaldada por los integrantes de la Alianza Generacional, José Encarnación Alfaro y José Ramón Martell.



Por ello, se acordó con la dirigencia nacional la posibilidad del establecimiento de un artículo transitorio para fijar el método de la consulta a la base, si es que así lo determina la Asamblea Nacional.

Al mediodía, iniciaron los trabajos de la mesa de estatutos, encabezados por Enrique Ochoa, Alejandro Moreno, César Camacho, Emilio Gamboa, Jorge Carlos Ramírez Marín, Arturo Zamora y Rubén Escajeda.



Otros delegados que asisten son el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera; la nueva dirigente del Movimiento Territorial, Lorena Martínez; la secretaria Jurídica, Carolina Viggiano, quien preside la Junta Instaladora, entre otros.



EN COAHUILA, RESPALDAN A RIQUELME



En Coahuila, delegados cerraron filas en favor de Miguel Riquelme Solís y aseguraron haber ganado la elección de manera legítima.



Alrededor de 350 delegados tricolores discuten un pre-dictamen de “Declaración de Principios”, en torno a la ideología y conceptualización de lo que debe ser el partido y establecer así los criterios para acercarse a la estructura rumbo a la elección de 2018.



Mauricio Ortiz Proal, presidente de la mesa instaladora, dijo que la presencia del priismo nacional en la entidad es para ratificar que siguen en la lucha porque se respete la voluntad de los coahuilenses, "una lucha que vamos a ganar, estamos seguros que tenemos la razón, y que nos asiste el derecho”.



El legislador federal se refirió al trabajo de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que señalaron el rebase en los topes de campaña de Riquelme Solís y lamentó, “que una estrategia nacional, se quiera pervertir el resultado electoral que construyó la sociedad coahuilense.



"Lamentamos que una serie de criterios en materia de fiscalización que nadie conocía, que ningún autor debía haber considerado; que no fueron publicadas y que tiene vicios jurídicos de origen, ahora estén sorteando una serie de juicios de valor que no tiene sustento. Nosotros dijimos y lo queremos repetir aquí, nosotros no rebasamos los topes de campaña”.



Con información de Magda Guardiola