Colosio Riojas: no soy político, quiero ser servidor público

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras registrarse como precandidato a una diputación local por Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que no es un político sino que quiere ser un servidor público.



“Tengo la firme intención de ser un servidor público, no un político, puesto que mi principal intención es poner, antes que nada, al Poder Legislativo al servicio de nuestro estado”, señaló.



Dijo también que “durante muchos años recibí siempre la misma pregunta: si quería entrar a la política; mi respuesta siempre fue que no. En congruencia con mi disgusto por la política me dediqué a trabajar en forjar mi propia historia, pero tengo un fuerte sentido del deber y servicio al prójimo”.



El hijo del excandidato priista a la Presidencia de la República señaló también que “aunque mi aversión por la política persista, este sentimiento, aunado al hartazgo lo que me ha hecho comprender que ha llegado el momento de levantar la mano para tomar acciones y no el dedo para señalar lo malo”.



De esta forma, Colosio Riojas anunció que presentó su registro como precandidato a una diputación local en Nuevo León y aseguró que “ha llegado para mi el momento de ir más allá del mero agradecimiento a la entidad que me vio crecer y desarrollarme profesionalmente y rescatar la política mexicana y reconciliar a la ciudadanía con sus servidores públicos”.



Durante la conferencia de prensa se le preguntó si tenía ya propuestas para Nuevo León, sin embargo se negó a responder debido a que en esta etapa electoral la ley se lo prohíbe, pues ahora se trata de ganar la nominación como candidato en la que competirá con otros siete aspirantes.