3 encuestas definirán al candidato de 'Por la CDMX al Frente'

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de encontrarse con los precandidatos al Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, Salomón Chertorivski y Armando Ahued, el presidente del PRD, Raúl Flores, dijo que se acordó desarrollar tres encuestas para definir al candidato de la coalición Por la Ciudad de México al Frente para el 2018.



Las encuestas serán realizadas por tres empresas consultoras en enero entre la población.



"No vamos a tener dedazo ni vamos a engañar a la opinión pública con “encuestas” secretas o con mecanismos que no puedan ser conocidos por los habitantes de la ciudad", dijo.



Flores expuso que la medición la realizarán las empresas Mitofsky, Covarrubias e Ipsos, cuyos resultados permitirán orientar a los miembros del Consejo Electivo del PRD tomar una decisión sobre quién deberá ser el o la candidata a la jefatura de Gobierno en sesión del próximo 17 de febrero.



El líder perredista en la CDMX también criticó la falta de transparencia del PRI y Morena para elegir a sus aspirantes.



“Que alguien nos diga de qué proceso democrático salió Mikel Arriola, de qué proceso transparente salió Claudia Sheinbaum… Ahí se los dejo de tarea porque cómo es posible que los candidatos del PRI y de Morena hablen de legalidad, cambio y democracia cuando sus nombramientos son producto del dedazo”.



Flores también dijo que los precandidatos acordaron participar en debates organizados por los medios de comunicación para que los capitalinos puedan confrontar las propuestas que cada uno tiene para la Ciudad de México.



Indicó que Barrales, Chertorivski y Ahued se comprometieron a no utilizar la diatriba, el insulto ni los ataques personales, sólo contrastar sus proyectos y visiones.