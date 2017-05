Coahuila: 6 puntos separan al priista Riquelme (38%) del panista Anaya (32%)

COAHUILA.- La contienda por la gubernatura de Coahuila viene cerrándose a unos días de que concluyan las campañas. De acuerdo con una encuesta de El Financiero en la entidad, el candidato del PRI, Miguel Riquelme, cuenta con el 38 por ciento de las preferencias, mientras que el candidato del PAN, Guillermo Anaya, tiene el 32 por ciento.



Esta ventaja de 6 puntos a favor del candidato de la coalición del PRI se redujo casi a la mitad con respecto a marzo pasado, cuando el hoy abanderado priista aventajaba por 11 puntos al panista.



El candidato del Morena, Armando Guadiana, cuenta con el 19 por ciento de las preferencias, y el independiente Javier Guerrero, con 7 por ciento. Mary Telma Guajardo, del PRD, cuenta con 2 por ciento, mientras que José Ángel Pérez, del PT, y el independiente Luis H. Salinas suman 1 por ciento cada uno.



Según el estudio, si la elección solamente fuera entre Riquelme y Anaya, el panista se llevaría la victoria con 35 por ciento de las preferencias, por arriba de Riquelme, quien tendría en este caso 29 por ciento, considerando 28 por ciento que no votaría por ninguno de ellos. Esto quiere decir que la mayor parte de los votos de Morena serían para el candidato panista.



No obstante, el abanderado morenista en la entidad, Armando Guadiana, ha venido subiendo en las preferencias, de 16 a 19 por ciento desde marzo pasado, y desde 10 por ciento que registró en diciembre.



A pesar de este ascenso, el empresario morenista cuenta con la mitad del apoyo que necesita para disputar la gubernatura con los candidatos del PRI y del PAN.



Además de la elección para gobernador, Coahuila también tendrá comicios para renovar al Congreso estatal. De acuerdo con la encuesta, la coalición del PRI, formada por siete partidos políticos, cuenta con el 42 por ciento de las preferencias, de los cuales 34 por ciento corresponden solamente al tricolor. La coalición del PAN con otros tres partidos suma el 34 por ciento de la intención de voto, de los cuales 29 por ciento los atrae solamente el blanquiazul. Cada coalición suma entre 5 y 8 puntos a los principales partidos que las encabezan.



Morena atrae al 14 por ciento de apoyo para las contiendas legislativas, por debajo de su nivel que tiene en la contienda para gobernador, en tanto que el PRD se lleva 2 por ciento y las opciones independientes 5 por ciento.



De acuerdo con el sondeo, el 56 por ciento de los entrevistados ya decidió su voto, el 15 por ciento tiene idea de por quién votar pero podría cambiar, y el 24 por ciento aún no decide. Habrá que ver si los últimos días de campaña o, incluso, el estado de ánimo el día de la elección, alteran o confirman estas tendencias de una elección cerrada.