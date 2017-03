CNTE reprueba política educativa de Aureoles en Michoacán

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon para reprobar la política educativa del gobernador Silvano Aureoles Conejo.



Los docentes marcharon por las principales calles de la ciudad de Morelia, en donde lanzaron consignas en contra de la reforma educativa y en contra del nuevo modelo propuesto por la Secretaría de Educación Pública.



Mediante pancartas pusieron en entredicho la administración de Aureoles Conejo a quien consideraron proclive al Gobierno federal y en contra de la educación pública.



Posteriormente, en el exterior de Palacio de Gobierno los maestros y normalistas exigieron al gobierno plazas automáticas para los estudiantes de las escuelas normales.



El dirigente de la CNTE en Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado, demandó que el gobierno del estado cumpla con los pagos que aún no les han cubierto a los maestros.



Paralelamente, maestros de la CNTE tomaron las instalaciones administrativas de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), afectando a 4 mil trabajadores.



Los maestros de la coordinadora exigieron la renuncia del secretario de educación en Michoacán, Alberto Frutis Solís, ya que "no responde a los intereses de la educación pública".