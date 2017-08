CNS busca reinstalar a policía federal liberado tras la fuga de 'El Chapo'

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) realiza la gestión legal para lograr la reinstalación de Reyes Amyr Mota Carrillo, uno de los 10 agentes de la Policía Federal detenidos por la fuga del Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ocurrida el 11 de julio de 2015 del penal federal El Altiplano.



Manelich Castilla Craviotto, comisionado de la Policía Federal, dijo que no se trata de un caso aislado, sino un esfuerzo permanente para impulsar una reforma constitucional al artículo 123, apartado B, que facilite la reinstalación de aquellos agentes que son removidos por presuntos actos ilegales y sean exonerados por jueces.



"La pena de prisión rompe familias, genera una transformación no solo en la vida del interno, sino en su entorno y como ejercicio solidario estamos tratando de apoyar en algo a estas familias, lo más importante es que obtengan su libertad y reinstalación", aseguró el funcionario.



Dijo que un caso emblemático es el de los 10 elementos detenidos tras la fuga de El Chapo Guzmán.



Y es que para la propia CNS, los policías son inocentes de los cargos que se le imputan, consistentes en haber facilitado la evasión del capo por no activar el código rojo cuando detectaron su ausencia a través del sistema de video vigilancia permanente que había en su celda.



Uno de esos elementos es Reyes Amyr Mota Carrillo, liberado la semana pasado, con quien la Policía Federal mantiene contacto y litiga para que sea reinstalado en su cargo, dijo a El Financiero, Castilla Craviotto.



"Sin duda es el caso más importante que tenemos como ejemplo ya iniciamos el trabajo jurídico para lograr la reinstalación de alguien que el Poder Judicial está considerando que tiene que estar libre, este es un caso importante", aseguró.



Recordó que hace unas semanas el titular de la CNS, Renato Sales y él, firmaron una carta que hicieron llegar a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial de la Federación en la que piden la libertad de los 10 elementos al considerar que no tuvieron responsabilidad en la fuga.



-- ¿A consideración de la CNS, estos elementos no tuvieron nada que ver en la fuga de El Chapo?



-- Completamente, así es



-- ¿De manera tajante?



-- De manera tajante creemos que ellos estaban realizando una función y quisieron ir más allá de esa función al momento de la crisis. Vale la pena revisar el caso y generar un antecedente que devuelva la confianza a los policías que están trabajando de manera honesta en temas tan delicados y sensibles.



Explicó que para la CNS es de suma importancia que se respeten los derechos de los policías para darles certidumbre jurídica y se logre modificar la Constitución para que, en caso de ser exonerados de alguna acusación penal, los policías tengan la posibilidad de ser reinstalados.



"Hoy un policía, perito o ministerio público acusado de un delito, aún siendo absueltos, no tiene el derecho constitucional de ser reinstalado en su puesto y eso nos coloca en una posición de vulnerabilidad. La meta que tenemos es lograr revertir esta situación porque va a llagar el momento en que nadie va querer ser policía o ministerio público a sabiendas de que por mandato constitucional somos discriminados",

concluyó.