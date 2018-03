CNDH verificará que investigación sea exhaustiva en caso de jóvenes desaparecidos en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, aseguró que el organismo verificará que en el caso de la desaparición de tres jóvenes en Jalisco, las autoridades estén realizando las indagaciones para tener certeza de los hechos ocurridos.

"La Comisión estará muy puntual en ver si se están haciendo las indagaciones exhaustivas y, segundo, para determinar, en su momento, lo procedente", afirmó el ombudsman en entrevista al término de la inauguración del ciclo de conferencias magistrales Las condiciones de trabajo y su remuneración como derecho humano.

González Pérez indicó que hay tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecidos, por lo que la exigencia de la CNDH es que se conozca su paradero, que se determinen las responsabilidades y que no se excluya ninguna vertiente de investigación o de responsabilidad.

Dijo que personal de la CNDH está coadyuvando con la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, "con los que hablamos desde el inicio que conocimos de los hechos y ahora vamos a sumar esfuerzos para revisar lo que está aconteciendo lamentablemente, y para acompañar a los familiares de estas víctimas".

Destacó que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ha mostrado apertura para que la CNDH pueda revisar todas las actuaciones que se han venido dando para ver si se han agotado todos los extremos y los protocolos de investigación, en este flagelo que es la desaparición de personas en ciertas partes de la República.

El presidente de la Comisión aprovechó para exhortar a los gobiernos locales para que haya voluntad política en la implementación y aplicación de la Ley de Desapariciones que se construyó bajo estándares internacionales, así como la disponibilidad de recursos para dotar de herramientas al nuevo marco legal.

"Las leyes, por sí mismas, no resuelven, pero sin las leyes no hay herramienta para contender con estos flagelos, pero las leyes requieren de voluntad política y de recursos para dotarlas de las infraestructuras que las leyes están determinando. Hoy los colectivos en varias partes de la República Mexicana están buscando a sus familiares, pero esto no debe eximir al Estado de su responsabilidad de búsqueda y de fincar responsabilidades", sostuvo.

Javier Salamón Aceves Gastélum, Marcos Ávalos y Daniel Díaz cursaban la carrera de cine en el Centro de Arte Audiovisual y desparecieron cuando regresaban de filmar tras ser detenidos por un comando armado y cuyos integrantes se ostentaron como personal de la Fiscalía General de Jalisco.