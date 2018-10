'Claridad en plan de 50 mil militares más', reclama general en retiro

A escaso mes y medio de que lleguen al poder, aún no hay claridad en la estrategia de seguridad que aplicara el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, alertó el general retirado del Ejército Mexicano, Benito Medina Herrera, presidente de la Comisión de la Defensa de la Cámara de Diputados.

“Decir las cosas muchas veces resulta fácil, pero ya cuando enfrentamos la realidad y vemos que no tenemos recursos, que no hay gente, que no tenemos esto, ah caray! entonces hay que dar marcha atrás o volver a hacer un análisis para decir: no podemos hacerlo”, advirtió.

“Hay que esperar, las declaraciones del señor presidente electo están buscando lo que todos andamos buscando, cómo hacer un instrumento de seguridad que funcione”.

“Hay diferentes figuras que se han manejado. Se manejó la guardia nacional, después él manejó la guardia civil y se han manejado diferentes formas de percibir esto, pero no hay nada definido y no hay claridad”, comentó.

En entrevista luego de instalar la Comisión de la Defensa Nacional en el Palacio Legislativo, subrayó que “debemos esperar a que haya una definición de esto para que podamos tomar cartas en el asunto, y decir, ah, esto lo podemos hacer así o creo que esto no funciona. Se tiene que analizar y después de ello tomar la determinación más adecuada”.

Dijo también que es necesario que la Suprema Corte emita su posición sobre la Ley de Seguridad Interior, porque debe determinar “si es constitucional o si tiene algunos aspectos mal. Las leyes no son perfectas, las leyes pueden mejorarse”.

Opinó que “si las Fuerzas Armadas no tienen como misión de origen la seguridad pública, es lógico que no están haciendo una labor que deberían hacer, y que le compete constitucionalmente a otras autoridades, en este caso las civiles”.

“Si nosotros vamos a emplear a las Fuerzas Armadas en una actividad que no está señalada por la Constitución, pues al menos hay que hacerle algún reglamento o algún marco legal, para que la sociedad sepa qué es lo que van a hacer las Fuerzas Armadas, dónde lo van a hacer, durante cuánto tiempo y por qué lo van a hacer”.

“Eso le da certeza tanto a las Fuerzas Armadas como a la sociedad, ”, enfatizó. “El marco de la seguridad nacional es el de las Fuerzas Armadas y la seguridad pública es el de la seguridad civil”, precisó.