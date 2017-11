Ciudadanos deciden el registro de independientes: Córdova

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión de que en 2018 haya un candidato presidencial independiente la tomarán los ciudadanos, no el Instituto Nacional Electoral (INE), aseveró el consejero presidente Lorenzo Córdova, quien defendió el funcionamiento adecuado de la aplicación para que los aspirantes recaben las firmas.



En entrevista en Televisa, destacó que la app que diseñó el INE ha permitido la captura de casi 500 mil firmas, y reconoció que si bien se han registrado algunas irregularidades con la aplicación, no se le pueden atribuir todas las fallas, ya que en el este proceso tampoco se ha visto reflejada la productividad de los 94 mil auxiliares registrados, pues sólo 18 mil han ingresado apoyos.



Por ello, al ser cuestionado sobre si el INE será responsable de que no haya un candidato independiente a la Presidencia, dijo que esa es una decisión que le corresponde a los ciudadanos.



“Hay una cifra altísima de firmas que no fijó el INE, sino que está marcada en la Constitución, que es conseguir el uno por ciento de las firmas del padrón electoral, con una dispersión territorial, más de 866 mil firmas. ¿Se pueden conseguir? Margarita lleva 84 mil, a lo mejor lo que se creó es una ola de expectativas respecto de las candidaturas independientes”, expresó.

Apuntó que a partir de este jueves estará disponible una nueva versión de la aplicación para facilitar la captura de los datos, mientras que hoy sesionará el Consejo General para aprobar la ampliación del plazo para recabar los apoyos, así como liberar 283 municipios para que los independientes puedan recopilar las firmas en papel.



El consejero presidente del INE anunció que también se ampliará la campaña de difusión sobre las candidaturas independientes, por lo que además del spot que lanzó en radio, habrá una campaña en televisión para informar a la población.



Por otra parte, Córdova expresó su preocupación por el vacío que prevalece en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por lo que urgió al Senado a hacer el nombramiento de su titular.



“Exhortar a los senadores a que nombren un fiscal cuanto antes, pero que lo hagan con el máximo consenso político posible, que es lo que va a blindar en términos políticos la actuación fundamental de un órgano que hoy en día tiene muchas carpetas de Investigación abiertas y que es conveniente para todos que se resuelva”, manifestó.



Respecto a los comicios en Coahuila, el consejero presidente del INE rechazó que haya una conflicto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero reconoció que de cara a los comicios de 2018 deberán reforzar la comunicación entre ambas instancias.



Respecto a las elecciones del año próximo, aseguró que el INE fortalecerá el trabajo de fiscalización, en el que advirtió que el principal desafío sigue siendo el uso de dinero en efectivo en los procesos electorales.