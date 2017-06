Ciudadanos crearán 'Comisión de la Verdad' en Nayarit

TEPIC.- Ciudadanos anunciaron la creación de la Comisión de la Verdad, para investigar, denunciar y dar seguimiento a los casos de despojos, abusos, detenciones arbitrarias, corrupción y enriquecimiento ilegal que se dieron durante la administración del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.



El vocero del grupo, Rodrigo González Barrios, señaló que a partir de la detención del exfiscal Édgar Veytia en los Estados Unidos, ciudadanos denunciaron que fueron objeto de delitos cometidos por este exfuncionario; e incluso que el mismo gobernador, ha cometido, según el entrevistado, ilícitos en agravio de los nayaritas.



En entrevista para El Financiero, González Barrios informó que el 13 de junio, se llevará a cabo una asamblea ciudadana en Tepic, para elegir a los integrantes de la comisión y que serán “personas respetables de Nayarit, y electas por la población”.



Luego se convocará abiertamente a víctimas de delitos ejercidos por las autoridades, para iniciar el seguimiento legal.

“Los objetivos de la Comisión de la Verdad, es que haya sanciones, y se les reintegren sus bienes a quienes los despojaron de ellos, que se puedan resarcir daños; hubo personas secuestradas, a quienes se les obligó traspasar sus bienes a otras personas, o fueron encarceladas por no hacerlo”, dijo.



Entre otras cosas, mencionó que se dará seguimiento a la denuncia que interpusieron escritores, promotores culturales, y ciudadanos ante la Procuraduría General de la República por supuesto enriquecimiento inexplicable de Roberto Sandoval, el 17 de abril pasado.



Recordó que a partir de que el gobernador nayarita publicó su lista de bienes, los denunciantes argumentaron que su valor económico es superior al sus ingresos, desde que era diputado, alcalde y ahora gobernador.



“Surgieron datos sobre ranchos, casas del gobernador, que no se puede decir que son producto del recurso que estuvo ganando cuando fue diputado, (…) luego está el edificio enorme de la Fundación Ríe, que está asentado en zona de reserva ecológica del cerro de San Juan; también lugareños de La Cantera señalan otro rancho con caballerizas con aire acondicionado”, dijo.



Buscarán que se revise la designación de magistrados, nombrados por diez años, sin cubrir la norma jurídica correspondiente, con probada cercanía con el mandatario, y que algunos de ellos, también recibieron nombramientos como notarios públicos -igual que el ex fiscal-afirmó.



Finalmente, González Barrios adelantó que esta Comisión de la Verdad espera sea apoyada por el nuevo gobierno, para atender las denuncias y actuar, en caso de se demuestre que tienen la razón.